Pini Zahavi confirma que Carrasco quiere ir al Barça

El agente del belga asegura que "a Yannick le gusta la idea" de jugar en el Camp Nou El delantero del Atlético comparte representante con Robert Lewandowski

Tal y como avanzó SPORT, el Barça no cierra la puerta a la salida de Memphis Depay rumbo al Atlético de Madrid, aunque pone la condición de que, a cambio, Yannick Carrasco se una al proyecto de Xavi Hernández. Se trata de una operación compleja porque Simeone no quiere que el belga abandone el Metropolitano, pero, en cambio, el futbolista arde en deseos de tomar el camino contrario al delantero holandés. Así lo expresa, sin filtros, el representante del hoy jugador colchonero.

En declaraciones al medio de comunicación belga, 'DH les Sports +', Pini Zahavi, agente del futbolista, ha asegurado que "la idea es intercambiar a Carrasco por Memphis. No está hecho y no sé si se acabará haciendo, pero las negociaciones están en marcha y estamos hablando", asegura el representante, que, además, no esconde que "a Yannick le gusta la idea".

De hecho, la operación está bloqueada porque el Atlético no quiere dejar ir al belga y su postura está siendo, hasta el momento, el gran inconveniente para desbloquear un movimiento que llevaría a Memphis a Madrid y ayudaría a reforzar la banda izquierda al Barça. Pini Zahavi está trabajando de forma intensa con el club blaugrana para que el fichaje sea una realidad. Carrasco comparte agente con Robert Lewandowski.