El intercambio que le propone el Atlético al Barça

Los colchoneros enviarían Lemar al Camp Nou a cambio de Memphis El club azulgrana sólo dejará marchar al holandés si tiene una compensación económica

El Atlético de Madrid está negociando con el FC Barcelona por Memphis Depay. Lo quieren como reemplazo de Joao Félix, que se ha marchado cedido al Chelsea hasta final de temporada. Los colchoneros no quieren hacer una gran inversión y consideran que el delantero holandés es ideal porque está adaptado a la Liga y además finaliza contrato el 30 de junio de 2023.

En las conversaciones iniciadas, y según informa Jijantes, el Atlético le ha propuesto al Barça un intercambio de jugadores. Memphis iría al Metropolitano y Lemar al Camp Nou. Campeón del Mundo con Francia en 2018, el jugador francés ha sido uno de los fichajes más caros en la historia del club madrileño.

Memphis ya ha dado el OK para salir hacia el Atlético porque le atrae el proyecto de Simeone pero en estos momentos el Barça no tiene prisa. No quiere descapitalizar su plantilla y sólo dejará marchar al delantero si puede obtener una compensación económica y librarse de la ficha que le falta por cobrar hasta final de temporada. Xavi ya ha dejado muy claro que no quiere perder efectivos. Y menos en la delantera, porque en los dos próximos partidos de Liga ante Getafe y Girona no podrá disponer de Lewandowski y Ferran Torres.