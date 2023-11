La gran motivación de Gerard Martín, el indiscutible de Rafa Márquez

Gerard Martín ha jugado todos los partidos completos en el lateral izquierdo del Barça Atlètic y con altas prestaciones El de este domingo al mediodía frente al Cornellà será un partido especial para el defensa del filial azulgrana

Tres son los futbolistas del Barça Atlètic dirigido por Rafa Márquez que han participado en los 13 partidos disputados hasta ahora por el filial azulgrana: Moha Moukhiss, Diego Percan y Gerard Martín.

Los tres tienen una gran consideración para Rafa Márquez y de los tres, solo uno no se ha perdido ni un solo minuto. Gerard Martín es el induscutible e insustituible lateral zurdo del filial azulgrana. A sus 21 años, aporta experiencia a la joven plantilla del Barça Atlètic y es de aquellos futbolistas que, sin hacer ruido, siempre cumplen con su cometido.

🔵🔴 | #FCB



📈 Gerard Martín, de marcar a Dembélé a aterrizar en can Barça



⚡ Lateral zurdo joven (21 años) y con mucha proyección el que incorpora el filial azulgrana procedente del Cornellà



✍️ @scapde_45 https://t.co/bI8GRg1qt2 — Diario SPORT (@sport) July 20, 2023

El de este domingo al mediodía será un partido muy especial para el defensa d'Esplugues de Llobregat. Se enfrentará a su exequipo, la UE Cornellà, por primera vez después de una etapa muy enriquecedora.

Si ante el Sabadell fue Pau Víctor y contra la Cultural Leonesa le tocó a Diego Percan jugar frente al conjunto que defendió su camiseta la temporada pasada, ahora quien vivirá esta situación tan especial y emotiva será Gerard Martín.

El dorsal '3' del Barça Atlètic llegó al club 'verde' en edad juvenil tras formarse en la EF Performance y el Sant Gabriel. Han sido cinco años que le han dejado huella. "Es un partido especial porque estuve muchos años ahí y fueron muy buenos y con muchas experiencias. Estoy con ganas de afrontar el partido", ha explicado en los días previos Gerard Martín a los canales del club azulgrana.

Balance favorable contra su actual equipo

Se da la circunstancia de que Gerard Martín vivirá por quinta vez un partido entre la UE Cornellà y el Barça Atlètic, pero será la primera vez como azulgrana.

En las anteriores, logró dos victorias y un empate con el cuadro del Baix Llobregat y el único enfrentamiento que perdió, la temporada 2021/2022 en el Estadi Johan Cruyff (2-1), Gerard solo jugó 7 minutos. En el resto, fue titular, incluido el vibrante y polémico 4-3 de la pasada temporada, en aquella ocasión en la CE Dani Jarque.

Gerard Martín, nuevo jugador del Barça Atlètic / | FCB

El escenario de este domingo será el Estadi Palamós-Costa Brava. "El Cornellà se ha adaptado bastante bien y espero un partido difícil ante un rival duro. Ellos estarán muy juntos defensivamente e intentarán aprovechar nuestros errores para hacernos daño", explica Gerard Martín.

Rápida adaptación

A nivel personal, está siendo una gran temporada para el d'Esplugues. Los partidos contra el Barça Atlètic del año pasado los jugó como central, posición que, con 1,84 metros, también puede desarrollar, si bien para Márquez es imprescindible en el lateral izquierdo.

"Me he adaptado bastante rápido. En el Barça tenemos mucha exigencia con el balón y desde que llegué, estoy mejorando cada día y aprendiendo cosas nuevas que no sabía", concluye el defensor azulgrana.