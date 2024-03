La gran amenaza del Barça para unos hipotéticos cuartos de Champions

El Barça jugará este martes ante el Nápoles una final en el Lluís Companys. El conjunto azulgrana, tercero en LaLiga, sabe que se juega la temporada en la vuelta de octavos de la Champions. Todo lo que no sea pasar a la siguiente ronda, tras el 1-1 de la ida, será considerado un fracaso.

Las decepciones de las últimas temporadas en Europa, y la irregular trayectoria en LaLiga, dan una dimensión aún más grande al encuentro. Pero no será sencillo ante un Nápoles que ha crecido en las últimas semanas y está en un momento mejor que en la ida. Además Xavi ha perdido desde entonces algunas piezas básicas como Pedri y De Jong en el mediocampo.

Xavi deberá encontrar soluciones en la plantilla y también tener en cuenta un condicionante: tiene a cinco jugadores apercibidos de sanción. Araujo, Joao Félix, Sergio Roberto, Ferran Torres y De Jong. En el caso del neerlandés se perderá igualmente el partido por una lesión en el tobillo, mientras que habrá que ver si Ferran entra hoy en la lista o aún no recibe el alta. El delantero ayer se siguió entrenando al margen y hoy podría probarse con el grupo.

Araujo y Joao Félix, por su parte, tienen muchas opciones de estar en el once ante el Nápoles, y si ven la amarilla, se perderían la ida de unos hipotéticos cuartos. El uruguayo no participó en el último duelo liguero ante el Mallorca, mientras que Joao fue titular.

Xavi tiene algunos dilemas para el once ante el Nápoles. El primero está en defensa, donde Cubarsí e Íñigo Martínez se juegan una plaza. En la ida fue titular el ex del Athletic y esta vez podría ser el turno del canterano en el once tras su exhibición ante el Mallorca.

La otra gran duda es precisamente si Joao Félix seguirá en el once. Christensen y Gündogan son los dos únicos mediocampistas que parecen tener asegurada la titularidad. A patrtir de aquí Fermín y Jao Félix podrían formar parte alta del cuadrado, aunque Xavi también tiene la opción de mantener en el once a Raphinha jugando más retrasado como ya ocurrió ante el Mallorca.