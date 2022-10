El Madrid, en contacto con Mbappé por si planta al PSG

En Francia aseguran que el club blanco no ha renunciado al atacante tras su ruptura con el PSG El club blanco sabe que en París no desean que vista de blanco. Preferirían traspasarle al Liverpool

Mbappé ha provocado un auténtico terremoto en París con su deseo de abandonar el PSG tras el Mundial de Qatar al considerar que no se han cumplido las promesas pactadas en su renovación. El francés cree que el proyecto deportivo no da para más y está buscando una salida abrupta en los próximos meses. El periodista especializado en el PSG, Romain Molina, asegura que los contactos entre Mbappé y el club blanco no se han roto nunca y que Florentino Pérez está absolutamente al corriente de su decisión por lo que intentará hacerse de una vez por todas con el fichaje de la estrella francesa.

El Madrid estaría en contacto permanente con el entorno de Mbappé y con el propio futbolista. Florentino Pérez se quedó algo descolocado y enfadado con la renovación del jugador por el PSG este verano cuando había dado su palabra de que iría al club blanco. La relación se enfrió aunque han seguido manteniendo conversaciones porque en el Madrid siempre han estado convencidos de que Mbappé acabaría saliendo de París tras el Mundial de Qatar y ahora ven su gran oportunidad.

El club blanco está manteniendo un perfil muy bajo en este tema porque saben que el PSG no va a dar ningún tipo de facilidad al Madrid en esta operación. Las relaciones están rotas porque los dirigentes qatarís consideran que el Madrid actuó mal con el jugador tentándole para que saliese con la carta de libertad. Ahora tienen un problema muy grave con él y deberán definir si le dan salida o no, pero en cualquier caso su precio será prohibitivo y parece que priorizarían venderle a un club Premier como el Liverpool