El Getafe se interesa por Oriol Romeu

Ángel Torres, presidente del Getafe, reconoció este jueves el interés de su club por contratar en el mercado de invierno a los jugadores Oriol Romeu (FC Barcelona) e Ilaix Moriba (Leipzig) para reforzar el centro del campo del conjunto azulón.

La ausencia por lesión de Mauro Arambarri dejó un hueco muy grande en uno de los puestos clave del Getafe, el de mediocentro. Con Luis Milla y Nemanja Maksimovic como únicos jugadores disponibles en esa demarcación, Ángel Torres dejó claro que reforzar esa parte del campo será una prioridad.

Preguntado por la posible llegada de Ilaix Moriba, fue claro: "Por ejemplo. Es uno de los futbolistas que ya se nos ofreció. El míster lo conoce. Si llegamos a un acuerdo, seguramente. Primero vamos a reforzar el centro del campo y si se puede contratar a alguien de banda para completar la plantilla. Nada más. Tampoco nos vamos a volver locos", resaltó.

Después, contestó sobre la opción de conseguir a Oriol Romeu: "En el fútbol no hay nada imposible. He contado muchas veces lo de Messi. Pude traerle con 16 años. El fútbol hay cosas difíciles pero no imposibles. Estamos trabajando en cuatro o cinco cosas muy avanzadas. Estamos esperando a que mañana o pasado el míster venga y dé la conformidad. Uno o dos refuerzos van a venir siempre que el míster esté de acuerdo", confirmó.

Además, reconoció que intentará mantener el año que viene a Mason Greenwood en la plantilla: "Tuvimos una videoconferencia hace unos días (con el Manchester United). Casi todos los meses hablamos para ver cómo está. El chico está súper contento. Ahora está allí, en Inglaterra. La familia también. Ellos saben que tenemos interés en que se quede un año más y creo que vamos por el buen camino".

24 años en la presidencia

También valoró de forma "positiva" el año 2023 y recordó que llegó al club hace 24 años con la idea de estar "dos o tres" y marcharse después de ascenderlo a Primera División y de sanear sus cuentas.

"Ya voy para 24 años. Lo que hay que hacer es disfrutar. No complicarnos la vida. Ni peleas, ni enfados. Vendrá una racha buena, una mala, hemos tenido rachas de todo. Pero ha habido momentos especiales. El ascenso en Tenerife, la llegada al aeropuerto, el partido ante el Bayern Múnich, el Barcelona en la Copa después del gol de Messi que estaba hasta en la sopa y que después les metimos un 4-0... Hay momentos insuperables y hay que disfrutar el momento", insistió.

Para 2024, Torres pidió que las lesiones respeten a sus jugadores y habló de estar ante un año histórico: "Hay buen equipo e irá a más. Vamos a estar peleando hasta el último momento con cuatro o cinco equipos. Es muy difícil, pero creo que podemos llegar (a Europa). Vamos a ver, porque al míster no le gusta que le metan presión. Pero lo están haciendo muy bien, tenemos muy buena plantilla. Hay jugadores que tienen que dar más de sí y si es así, podemos estar entre los siete primeros", manifestó.

Salidas

Respecto a las posibles salidas de jugadores en el mercado de invierno, como el 'Choco' Lozano o Fabrizio Angileri, dijo que la idea es no "tocar la plantilla" aunque resaltó que si algún jugador tiene la opción de salir y lo pide, será ayudado.

"Pero no es intención del club la baja de nadie. Tenemos dos fichas libres que estamos pensando en reforzar. O dos medios centro o un medio centro y un jugador de banda", comentó.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de que otro club intente fichar a Borja Mayoral: "El que venga a por él lo tiene muy difícil. A Mayoral y a cualquiera. Las cláusulas no está la economía para pagar. Es el año que más tranquilo estoy con eso. Es un proyecto para llegar lo más lejos posible. En unos desayunos me preguntasteis y dije que el equipo iba a estar entre el ocho y el doce. De momento se está cumpliendo", concluyó.