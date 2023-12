Las oportunidades de mercado para el Barça en la sala de máquinas

La llegada de Vitor Roque, en principio, será la única en este mercado invernal. Por un asunto de músculo económico, el Barça solo podría asumir alguna oportunidad de mercado muy golosa y asequible. O en forma de cesión o con un coste muy reducido y un salario que se ajuste también a la coyuntura económica del club.

En el club no cierran la puerta 100% a que pueda aterrizar algún perfil que ayude a 'paliar' la sensible baja de Gavi y que se pueda adaptar a un pivote defensivo en el que Oriol Romeu ha bajado notablemente sus prestaciones. Eso sí, Xavi ya demostró ante el Almería que sigue confiando en el de Ulldecona y que seguirá teniendo su protagonismo. Quizás no como en los primeros partidos, cuando fue indiscutible como 'ancla' del equipo, pero sí ante un calendario verdaderamente denso.

"No encontraremos otro Gavi"

"No encontraremos otro Gavi en el mercado, no hay otro como él", dijo Deco hace cosa de un mes. Al mismo tiempo, Laporta dejó en manos del lusobrasileño la opción de reforzar la plantilla más allá de un Vitor Roque que debe significar un complemento más arriba y al que, a sus 18 años, no hay que sobrecargar más de la cuenta.

¿Qué opciones hay en el horizonte, algunas más reales y otras utópicas (aunque en los mercados invernales han llegado a salir adelante operaciones tan inesperadas como las de Yerri Mina, Murillo o Boatenga, no lo olvidemos).

Algunas de las opciones de mercado que tiene el Barça sobre la mesa / SPORT

GIO LO CELSO

Es del agrado del staff. Ya lo fue en verano. Pero el Tottenham se ha cerrado en banda siempre a una cesión. Además, con la lesión de Maddison ha acumulado algo más de protagonismo estas últimas semanas, si bien no termina de ganarse la confianza de Postecoglu en los 'Spurs'. Operación muy complicada ya que el Barça solo podría hacerse con él a préstamo.

THIAGO ALCÁNTARA

Termina contrato este 2024 y a partir del 1 de enero es libre para negociar su nuevo destino. Formado en La Masia, el hispanobrasileño lleva muchos meses lesionado. De hecho, no ha ni siquiera debutado esta temporada. Es por ello que en todo caso sería una opción para el Barça a partir de julio de 2024, ya pensando en la próxima temporada. Klopp dijo que esperaba contar con él a principios de año.

ADRIEN RABIOT

Lógicamente, es un cromo muy apetitoso. Pese a no haber renovado su contrato, es indiscutible para Allegri con la Juventus. Y es por ello que parece muy complicado que la 'Vecchia Signora' lo deje salir. Ni por una compensación económica baja. Un llegador nato con buena visión de juego y capacidad de sacrificio.

TOMAS SOUCEK

El checo es otro centrocampista contrastado que termina su vinculación con el West Ham en 2024. Valorado en 35 millones, ha anotado siete goles en 26 partidos en lo que va de curso. Intocable para David Moyes en los 'hammers', otro que no lo tendría fácil para salir.

PIOTR ZIELINSKI

Emblema del Nápoles, que está viviendo una temporada bastante turbulenta, el polaco es, a sus 29 años, uno de los que terminan contrato en 2024. Muy goloso. El capitán del cuadro partenopeo podría ampliar su vinculación. Y el Nápoles, con Di Laurentiis como 'duro de pelar' negoaciador, se mide con el Barça en octavos de Champions. ¿Se imaginan que le vende una de sus piezas más preciadas a su rival en invierno?

GUIDO RODRÍGUEZ

El argentino ya viene sonando desde hace tiempo. Pivote con buena presencia y que se asocia bien en corto. En su caso sí podría tener más 'vía' de salida este enero, si bien el Betis tiene una plantilla corta y quedaría muy tocado. Rendimiento inmediato y jugador contrastado y con experiencia.

WILFRED NDIDI

Jugando en el Leicester y valorado en 17 millones, al nigeriano ya se le ha ligado en alguna ocasión con el FC Barcelona. Poderoso físicamente y con recorrido, más dudas deja si sería capaz de adaptarse al fútbol asociativo y la lectura de juego necesaria para el equipo de Xavi.