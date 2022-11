Gavi ya tiene el Golden Boy 2022

Turín fue el escenario de la gala de Tuttosport en el que el Barça fue claro protagonista Alexia Putellas logró el Golden Girl Absolute Best, premio a la mejor jugadora europea

Ya se sabía, pero faltaba plasmarlo en una gala que se celebró en el OGR de Turín: Gavi ya tiene en posesión el Golden Boy 2022 y lo celebró con los allí presentes a través de una vídeollamada desde Barcelona: "Es un honor tener este premio, incluso más honor porque también lo ganó (el año pasado) Pedri", aseguró el centrocampista del Barça, claro protagonista de la noche porque también Alexia Putellas logró el Golden Girl Absolute Best, premio a la mejor jugadora europea.

El de Los Palacios reconoce que le queda muchísimo aún: "Todo jugador tiene que mejorar siempre. Y más yo, que tengo 18 años y tengo que aprender mucho más". La anécdota la protagonizó Massimo Franchi, periodista de Tuttosport, cuando le preguntó a Gavi si cuando era pequeño le expulsaron de la clase porque "lanzaba castañas" a los compañeros, a lo que Gavi dijo: "No, no recuerdo eso". Gavi, eso sí, se disculpó por "no poder estar ahí con vosotros. Tenemos un partido importante como Osasuna, pero es un honor ganar este premio. No solo para mí, sino también para todos los jóvenes que jugamos a fútbol".

Por su parte, Alexia Putellas, tras ganar el premio, fue cuestionada por cómo es como futbolista, explica que "dentro del campo lo podéis ver todos y fuera me gusta ser una persona tranquila, que le gusta estar junto a la familia y poco más". Su gran objetivo esta temporada es "volver a jugar, volver al mejor nivel que pueda y ese es mi objetivo". También se refirió a la capacidad de crecimiento del fútbol femenino: "Estamos en el inicio de todo esto, es muy importante que medios como Tuttosport entreguen premios al fútbol femenino y que cada uno en su responsabilidad haga que en el futuro la igualdad sea mucho mayor".

Estos son el resto de los ganadores de las diferentes categorías del Golden Boy:

- Golden Girl Absolute Best Julie Brand

- Golden Boy Web Nicola Zalewski

- Best Italian Golden Boy Fabio Miretti

- Best Italian Golden Girl Nicole Arcangeli

- Golden Player Man Karim Benzema

- Best European President Florentino Perez

- Best European Player's Agent Rafaela Pimenta

- Best European Manager Paolo Maldini

- Golden Boy Career Award Andriy Shevchenko

- Targa Pozzo Carlo Ancelotti

- Targa Pozzo Josè Mourinho

- Targa Scirea Giorgio Chiellini