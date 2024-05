De la Fuente espera al mejor Pedri para la Eurocopa

Pedri será uno de los 26 jugadores seleccionados para la Eurocopa de Alemania. Salvo algún percance de última hora, Luis de la Fuente cuenta con el tinerfeño para afrontar el gran torneo de selecciones que se disputa entre el 14 de julio y 14 de junio.

En una entrevista concedida a Luis Buxeres de La Vanguardia, el seleccionador no lo dijo abiertamente, pero dio a entender que Pedri estará en la cita en tierras alemanas. Más allá de las sensaciones que ahora está ofreciendo en el Barça, De la Fuente recordó que el futbolista "puede aparecer en cualquier momento porque tiene mucho talento y es un gran jugador".

El riojano hizo debutar a Pedri con la sub-21, se lo llevó a los Juegos Olímpicos y sabe todo lo que le puede ofrecer. Por ello, De la Fuente recalca que "mi reconocimiento lo va a tener siempre y estoy seguro de que conmigo siempre va a estar a buen nivel".

Luis de la Fuente y Gavi durante un entrenamiento de la selección española / RFEF

Las dudas sobre su estado físico tampoco le preocupan y recordó que en un torneo como la Eurocopa puede haber espacio para todos. "Hay futbolistas que igual no están para jugar tres o cuatro partidos seguidos a un ritmo muy alto, pero sí para jugar 20 minutos excepcionales en cada uno de ellos. Y eso ya es motivo para ser seleccionable".

Fe ciega en Morata

Su bloque está cerrado y otro futbolista cuestionado que se llevó sus elogios fue el capitán Álvaro Morata. "A nosotros no nos ha fallado nunca y muchas veces incluso ha recondido mejor con la selección que en su club". Aún fue más contundente al señalar que "mi confianza en Álvaro es total y absoluta".

Otro futbolista con plaza fija es Lamine Yamal. De la Fuente, en el momento de realizar paralelismos, "me viene a la mente Messi, pero creo que no es bueno compararles". De todos modos, el míster dio rienda suelta a la alegría que significa tener a sus órdenes a un joven con tanto desparpajo. "Hay futbolistas especiales como él que con 16 años tienen algo diferente y sabes que están preparados para cosas que otros no lo están hasta los 23 o los 24 años", recalcó.

Lamine Yamal supera a Lucas Beraldo en el España-Brasil / EFE

En cuanto a Gavi y su ausencia, el técnico destacó que "es un futbolista único, muy importante para el Barça y para la selección en todos los apartados. En el plano futbolístico no vamos a descubrirlo, pero quizá la gente no sabe que en el plano humano es casi más importante; es un jugador muy querido por todos sus compañeros y nos daba mucha vida. Va a ser una baja muy importante por todo lo que generaba".

España llegará a Alemania el 9 de junio para debutar el 15 ante Croacia en Berlín. El equipo se concentrará en la Selva Negra, lejos de las ciudades donde se jugarán los partidos, pero De la Fuente defendió que "es un lugar ideal" y que "los desplazamientos al final serán como los que hacemos en Las Rozas, 40 minutos al aeropuerto y vuelo a la ciudad".