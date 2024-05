Se desata la 'Laminemanía': "Es mucho mejor que Mbappé"

Lamine Yamal empezó en la cantera del Barça con solo 7 años iniciándose en el equipo más pequeño del escalafón del fútbol formativo, el prebenjamín. Lamine llegaba de un club muy modesto, el CF La Torreta, en el que jugó durante tres años y medio entre la escuela y los equipos benjamines. Hoy ha vuelto a sus orígenes invitado por esta entidad ubicada en La Roca del Vallès. Antes de incorporarse con la selección española, el prodigio de La Masia ha atendido con pasión y paciencia a todos los niños que han querido fotografiarse con la sensación del fútbol mundial.

Lamine es el gran icono del Barça y no es casualidad que sea el futbolista blaugrana que vende más camisetas. Los culés ven en Lamine a la gran esperanza de futuro del club. Llevar ese peso a tus espaldas con solo 16 años no es fácil y para ello es clave no perder la humildad. Y es que Lamine Yamal no olvida sus orígenes.

Lamine Yamal no se ha cansado de fotografiarse con todo el mundo en el homenaje que le ha rendido el CF La Torreta / Dani Barbeito

Sus celebraciones reivindicando al barrio de Mataró Rocafonda donde creció son un ejemplo, pero hoy ha dado otro más. Invitado por los dirigentes del CF La Torreta, Lamine Yamal ha vivido una tarde de viernes muy divertida. Todos los niños del fútbol base del CF La Torreta podían acercarse a su ídolo y han aprovechado la oportunidad.

Nil es uno de los centenares de niños que ha conseguido que Lamine Yamal firmara su camiseta en La Torreta / Sport

Todos ellos han querido fotografiarse con el jugador del primer equipo del Barça que les ha firmado camisetas y ha estado peloteando con ellos con unos rondos de gran nivel. Lamine se ha mostrado muy atento y simpático, el futbolista internacional del barça tiene 16 años y aunque suma ya 10 temporadas de blaugrana no olvida sus tres años y medio enfundado en la camiseta del CF La Torreta.

Los responsables de este modesto club se han mostrado muy agradecidos por la complicidad de Lamine con los niños y le han regalado una camiseta de su club y un escudo de la entidad en la que realizó sus primeros pasos como futbolista entre los 4 y los 7 años.

La Torreta homenajeó a Lamine Yamal / Dani Barbeito

Inocente Díaz, 'Kubala' coordinador del CF La Torreta ha atendido a SPORT y ha hablado con pasión sobre Lamine: "para nosotros es una satisfacción enorme tener a Lamine, era un día muy esperado para nosotros". Siempre ha sido un chico muy respetuoso y formal y sigue igual, sabe donde está y lo que quiere".

Lamine Yamalno ha perdido la sonrisa en su visita al CF La Torreta / Dani Barbeito

'Kubala' está "orgulloso de ver como un jugador que hemos tenido en La Torreta está siendo el mejor del Barça y de los más destacados de la selección" para añadir que "en seis años será Balón de oro. Es mejor que Messi. Tiene más condiciones, es una mezcla físicamente de Messi y Cristiano. No es fácil hacer lo que ha hecho con 16 años. Este Barça no es el de otros años".

Preguntado sobre si Lamine Yamal está ya al nivel de Mbappé, Inocente Díaz ha sido contundente: "Mbappé deberá luchar contra él. Lamine es mejor que Mbappé, el francés tiene mucha publicidad porque fichará por el Madrid, pero el futuro pasa por Lamine Yamal".

Lamine atendió con amabilidad y paciencia a los niños de La Torreta / Dani Barbeito

Nació en Esplugues, creció en Granollers y el barrio de Rocafonda de Mataró, vive en Sant Joan Despí. Su padre es marroquí y su madre es de Guinea Ecuatorial. Él es catalán y juega con la selección española. Los clubs en los que ha jugado son el CF La Torreta y el Barça, pero poco a poco Lamine Yamal se está convirtiendo en el espejo de todos los niños que sueñan con jugar al fútbol como él. Lamine Yamal es talento, calle, barrio y simplicidad. Un futbolista destinado a marcar las próximas décadas del deporte más seguido del planeta.