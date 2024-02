Frenkie de Jong: ni renovación, ni traspaso

Frenkie de Jong ha vuelto al primer plano con su futuro. El club blaugrana admite que habrá ofertas por él y que la prioridad es no venderle, pero para ello el futbolista debería dar un paso al frente para rebajar su salario en una renovación a largo plazo. El holandés no está por la labor de tocar un contrato que firmó difiriendo cantidades que le pertocan ni tampoco aceptará presiones para irse. Por ahora, ni quiere salir ni quiere renovar, una postura que ya defendió en el verano del 2022 cuando rechazó irse al Manchester United.

Tanto De Jong como su entorno están ya un poco hartos de estar en el foco por este tema cuando hay una crisis deportiva importante en el Barça y lo lógico sería centrarse en intentar salvar la temporada. El holandés no tiene culpa alguna del contrato que le firmaron y que sirvió para diferir cantidades del salario que el club no podía hacer frente por la rebaja de ingresos a causa de la pandemia. Arrimó el hombro renovando hasta el 2026 y le quedan dos años de contrato por delante.

El Barça se ha ido acercando a De Jong para plantearle un contrato a largo plazo, pero no ha habido respuesta por parte del entorno del jugador y es probable que tampoco lo haya. Quiere seguir en el club como prioridad y no se plantea abrir la puerta a una salida hoy por hoy. El holandés siempre se ha sentido muy a gusto en Barcelona y entiende que aún no ha llegado el momento de hablar de su continuidad a largo plazo.

Habrá que ver si el Barça presiona al futbolista, aunque poco puede hacer. La idea del club siempre ha sido que De Jong tuviese un contrato más razonable para rebajar el límite salarial y, en caso de no poder negociar, abrirle la puerta a un traspaso. Hay clubs muy interesados en Europa por el holandés como PSG, United y Chelsea, pero la operación sería económicamente muy alta entre salario y traspaso y de difícil ejecución. De Jong también debería dar el OK, algo que por ahora, no está sobre la mesa.