Así fichó el Barça a Fermín López

Lo explica Carles Martínez, su primer entrenador en el Barça El actual técnico del Toulouse dice que siempre ha sido talento y carácter y que por fin le llegó el físico

El catalán Carles Martínez entrena al Toulouse desde el pasado verano. Su equipo ocupa la zona baja de la clasificación en la Ligue One, pero el pasado jueves fue capaz de derrotar al Liverpool (3-2) en la Europa League, siendo segundo de grupo en estos momentos.

El técnico catalán pasó muchos años entrenando en el fútbol base azulgrana, siendo clave en la llegada de Fermín López a la entidad azulgrana. "En Andalucía siempre seguíamos a Fermín del Betis y Carlitos del Sevilla. Altimira y Roura me hicieron ir a verlo a Ciudad Deportiva del Betis. Llamé a Aureli y le dije que debíamos ficharlo. Le dije que era muy pequeño, pero que si no lo hacíamos en unos años me llamarían y me dirían que porque no lo hicimos. Lo fichamos y se incorporó al infantil A", recuerda en una entrevista al 'Tu Diràs' de RAC1.

Carles Martínez recuerda que Fermín ha tenido que sufrir mucho por su físico hasta llegar al primer equipo. "Su historia ha sido difícil. Ha sufrido mucho porque era muy pequeño. Marcaba diferencias, generaba mucho por chispa, porque tiene mucho carácter, pero su fuerza a veces no le dejaba hacer mejor las cosas. Se veía que era talento y que era cuestión que le llegase el cuerpo".

Para el entrenador catalán, ha sido clave la cesión al Linares para que Fermín sea ahora el futbolista que está triunfando en el primer equipo con Xavi "Recuperó la confianza y el físico en Linares. Mira ahora como juega", dice Carles Martínez, que ve a Fermín como interior por las necesidades del equipo, pero cree que lo hará mejor de extremo.

Fermín se ganó la confianza de Xavi en la gira por Estados Unidos. Se quedó en el primer equipo, en el que debutó en partido oficial el 27 de agosto ante el Villarreal. Ha disputado once partidos y ha marcado dos goles, además de ganarse las convocatorias con la selección española sub-21.