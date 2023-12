Fermín: "Ojalá Xavi fuera el Ferguson del Barça"

El canterano del FC Barcelona ha concedido este viernes una entrevista a 'El 10 del Barça' Ha agradecido a Xavi la "confianza" y la "oportunidad" de estar viviendo lo que está "viviendo en estos momentos"

El jugador del FC Barcelona Fermín López, debutante esta temporada en el primer equipo azulgrana, ha atendido este viernes al programa 'El 10 del Barça' y ha asegurado que le gustaría que Xavi siguiera muchos años en el club y fuera lo que Ferguson significó en el Manchester United. Aseguró su gol soñado sería en una final de la Champions League "contra el Real Madrid o el equipo que sea" y que su mejor recuerdo fue el 5-0 del Barça de Pep Guardiola al Madrid de Mourinho, "el de la manita de Piqué". La entrevista a Fermín la realizaron conjuntamente Miguel Ángel Ruiz, director de 'El 10 del Barça' y Víctor Palacios, director del canal 'Víctor Palacios Vídeos'.

El futbolista andaluz, una de las grandes sorpresas de Xavi Hernández, a sus 20 años, ha demostrado implicación y ha aprovechado las oportunidades que ha tenido. Desde su debut, el 27 de agosto contra el Villarreal (3-4), ha disputado 14 partidos (6 titular y 8 suplente), ha marcado 2 goles y ha acumulado 575 minutos.

¿Crees que Xavi debería ser el Ferguson del FC Barcelona?

Ojalá. Fue el que a mi me dio la confianza y la oportunidad de estar viviendo lo que estoy viviendo y por mí, encantado.

¿Tienes un hermano que es del Real Madrid?

Sí, pero ya se ha cambiado. Ha venido al lado bueno [risas].

¿Has visto alguna vez 'El Chiringuito' de Pedrerol?

Ahora no, antes sí. Cuando era pequeño me hacía gracia...

Xavi dijo que los medios de comunicación influían en el equipo...

No influyen, pero al final te llegan cosas. Pero una cosa es que te lleguen y otra que te influyan. Lo que dice el mister es que fuera del Barça hay un entorno tóxico que tampoco viene bien.

¿Qué gol te imaginas hacer algún día con la camiseta del Barça?

No sé... En una final de la Champions. ¿Contra el Real Madrid? Si puede ser... Si no, contra el equipo que sea.

¿Qué jugador de la actual plantilla del Real Madrid ficharías para el Barça?

Ninguno. Los mejores están aquí.

¿Quién es mejor, Gavi o Bellingham?

Es obvio.

¿Cómo te siente que la 'caverna' tilde a Gavi de jugador agresivo y lo traten de forma despectiva?

Si opinas solo eso es que no lo has visto jugar nunca, o que no lo conoces. Tiene muchas cualidades, es un jugador muy importante para el equipo.

¿Un momento preferido de la historia del Barça que has vivido?

Cuando en el equipo estaban Messi, Iniesta, Busquets, Xavi... ¿Un partido? El 5-0 al Real Madrid en el Camp Nou, el de la manita de Piqué, con Mourinho en el banquillo del Madrid.

¿Cómo vive el vestuario el tema de los arbitrajes?

Son cosas que no podemos controlar y no le damos importancia, estamos pendientes de lo nuestro. Solo pensamos en nosotros, en el Barça.

¿Qué te pareció que Aitana Bonmatí respondiera por redes sociales una información de la Cadena Cope? Los futbolistas tenéis mucho poder, no es necesario dar entrevistas para conocer vuestro punto de vista...

Sí, lo leí. A veces es normal que llegues al límite y... contestas. Pero es mejor aislarte y evitar problemas.

¿Cómo es Lewandowski?

Impresiona. Siempre intenta ayudar, aunque salió eso de Lamine, pero todo el mundo intenta ayudar y sobre todo los que tienen más experiencia como Robert o Gündogan. Ayudan mucho a los jóvenes. ¿Si me ha echado bronca algún veterano? Cuando han tenido que decirme algo, obviamente me lo han dicho.