Xavi: "Son dos errores impropios que no deben ocurrir"

Xavi Hernández, técnico del Barcelona, reconoció tras el partido ante el Mallorca que su equipo cometió dos errores impropios que le acabaron penalizando. En declaraciones a DAZN, el entrenador catalán explicó que “el problema ha sido que se avanzaron en un error nuestro a la salida del balón. Luego cuando mejor estábamos jugando hemos cometido otro error defensivo. Ha sido un mazazo. Son errores impropios que no deben ocurrir y más en estos partidos trabados e intensos. Hemos generado cuatro o cinco ocasiones claras, pero hemos concedido demasiado. Han sido dos errores clamorosos que nos han obligado a remar más de la cuenta. Al final el empate es insuficiente para nosotros”.

Xavi destacó la aportación de Lamine Yamal. “Lo queremos cuidar. Es un jugador talentoso, diferencial. Genera muchísimas cosas y tiene mucha madurez. Nos puede aportar mucho pero tenemos que cuidarlo e ir con pies de plomo. Estoy contento con su aportación”, sostuvo.

Según explicó, “teníamos el partido controlado después del empate y hemos tenido el 1-2 varias veces, pero un error nuestro nos ha vuelto a poner otra vez por debajo. Por errores nuestros no nos llevamos hoy la victoria”.

Xavi admitió que “tenemos que mejorar en el aspecto defensivo. La pasada temporada nos dio solidez. Hoy hemos estado concentrados, pero han sido dos errores puntuales nuestros que no deben ocurrir. Son impropios”

Y sobre el penalti no señalado, reconoció inicialmente que “no lo he visto”. Y tras ver las imágenes, comentó que “creo que el jugador del Mallorca no toca balón, hay que ver si hay contacto... El VAR ha llamado al árbitro y ha decidido que no lo era. Parece que sí hay contacto, pero son decisiones muy difíciles para el árbitro”