Oriol Romeu: "Estamos dando demasiadas facilidades"

El centrocampista se mostró muy crítico con el juego del Barça, que repitió los mismos errores que ante el Celta "“Que nos contraataquen con tanta facilidad nos hace correr muchos metros y nos quita posesión en el campo rival"

Oriol Romeu se mostró muy crítico con el juego desplegado por el Barça en el empate ante el Mallorca (2-2) en Son Moix. El conjunto de Xavi cometió los mismos errores que hace tres días ante el Celta, pero en esta ocasión no pudo culminar la remontada. El veterano centrocampista incidió en las muchas concesiones que están dando al rival para explicar este tropiezo.

“Hemos sufrido más de lo que queríamos”, reconoció un Oriol Romeu que insta al equipo a trabajar para no conceder tantas ocasiones de gol a los rivales: “Hay que mejorar estos partidos en los que el rival se encierra atrás, porque estamos dando demasiadas facilidades”.

El centrocampista blaugrana insistió en la necesidad de controlar los partidos para poder imponer la teórica superioridad que se le presupone al Barça: “Que nos contraataquen con tanta facilidad nos hace correr muchos metros y nos quita posesión en el campo rival. Hay que mejorar eso de cara a los próximos partidos”.

El ex del Girona no quiso escudarse en el arbitraje y prefirió mirar a los errores propios. Así, no se mojó sobre la acción polémica del final del encuentro, con un posible penalti sobre Lamine Yamal: “No he visto el posible penalti a Lamine Yamal. Si el árbitro no lo ha pitado hay que respetarlo”.