Ceballos se pronuncia sobre su pique con Gavi

Dani Ceballos habló durante la concentración con la selección de los piques con Gavi en los últimos Clásicos "Todo está solucionando. Lo hemos hablado. Todo lo que pasa en el campo, ahí se queda"

Durante los últimos meses ha habido más de un Clásico y en la mayoría de ellos, Dani Ceballos y Gavi han tenido algún encontronazo que otro sobre el césped. Primero fue el jugador del Real Madrid, que estiró del pelo al azulgrana durante la final de la Supercopa de España, y el domingo pasado, en el partido de Liga, fue el futbolista azulgrana el que empujó a Ceballos sin la pelota y tras un pisotón a Lewandowski.

Ahora, se han reencontrado, pero para seguir el mismo camino, el de la Selección Española. No pasaron 24 horas del duelo en el Camp Nou y ya estaban concentrados en la Ciudad Deportiva de Las Rozas para disputar los partidos ante Noruega y Escocia. Gavi ya es un habitual en las convocatorias de la Roja, en cambio, Ceballos no entraba en la lista desde octubre de 2020 con Luis Enrique. Ahora, con Luis de la Fuente tiene pinta que será un habitual si sigue contando con minutos para Ancelotti. No es titular indiscutible, pero sí está demostrando que puede ser importante para el Madrid. Eso sí, aún sigue sin renovar y podría salir libre este verano si no llegan a un acuerdo.

Durante una entrevista con 'Marca', el centrocampista ha sido sincero y afirmó que Luis de la Fuente les dijo a ambos que tenían que hablar y solucionar el problema, si lo había. "El míster era consciente de que habíamos tenido nuestros más y nuestros menos. Nos dijo que lo habláramos, y es lo que hemos hecho", afirmó el jugador.

Los dos futbolistas son de Sevilla, Ceballos es de Utrera y Gavi de Los Palacios, pero nunca habían coincidido: "No tenía la suerte de conocerle. Somos de dos pueblos que están uno al lado del otro. Vive a 10 kilómetros de donde yo vivo. Ya sabéis como somos en el sur. Somos muy calientes", dijo.

Lo importante es que "todo está solucionando. Lo hemos hablado. Todo lo que pasa en el campo, ahí se queda. Tenemos que ir en la misma dirección. Si el buen ambiente y el buen rollo no funciona, yo no voy a correr por él y el no va a correr por mí. Esto hay que dejarlo de lado. Compartimos posición. Ahora somos compañeros", finalizó.