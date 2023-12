La faceta emprendedora de Sergi Roberto

Sergi Roberto se sale de los cánones del futbolista convencional. Su tiempo libre lo aprovecha para saciar algunas de sus inquietudes más allá del fútbol. Una de ellas es la inversión en 'start-ups', empresas jóvenes, con proyección y con relevancia tecnológica. El capitán del Barça busca sobre todo aprender en el mundo económico con inversiones muy medidas y prepararse para el futuro.

En una entrevista en el Podcast B3TTER, Sergi Roberto habló de los negocios en los que ha colaborado, buscando que sean de proximidad, en Barcelona o Catalunya especialmente.

Su primera inversión fue en los cafés Syra. El centrocampista es un amante del buen café y le apeteció aportar su grano de arena "en el mejor café que hay". Su objetivo "no es ganar mucho dinero, sino conocer a emprendedores, ver a gente creando su empresa, ver cómo van las empresas y cómo en momentos más difíciles, salen de ese momento".

Sergi Roberto tiene muchas más inquietudes más allá del fútbol / Sport

En el caso de Syra, Sergi Roberto reveló que "escuché un podcast a su creador, contaba su visión y que abría muchas cafeterías. Le mandé un mensaje, me reuní con él y fuimos adelante. Invierto en cosas que me gustan. Que yo consumo o que me gustan las personas que están detrás con sus valores".

Una vez realizó su primera inversión, a Sergi Roberto le llegaron "un montón de oportunidades, me abrí linkedin (una red social para profesionales) y la gente se interesó. Me gusta saber las historias que monta la gente”.

Vicio

Su siguiente aventura fue en la cadena de hamburguesas Vicio: “Me escribió Aleix para decirme que montaba su empresa de hamburguesas. También quería probar con pizzas, pero solo se quedó en hamburguesas. Me las traían para probarla y al cabo de un tiempo invertí". Sergi Roberto está muy bien asesorado, en especial por su padre, Josep Maria, quien le recomendó que no se precipitara. Y así ha actuado en sus incursiones empresariales, con la precaución necesaria.

Las hamburguesas Vicio causan furor entre los jóvenes / Sport

El jugador también tiene su participación en Twojeys (moda), Flax & Kale (restaurantes de comida saludable), Heura (comida vegetariana) o Nannify, una aplicación para niños con problema de aprendizaje, creada por Claudia de la Riva.

Máster en el Johan Cruyff Institute

Además, Sergi Roberto no ha dejado los estudios y actualmente está centrado en un máster. El futbolista explicó que "ahora estoy estudiando un máster en el Johan Cruyff Institute, Sport Bussiness, que consiste en el deporte y su gestión, el marketing... todo lo que envuelve el fútbol".

Al jugador, de 31 años, aún quiere disfrutar durante mucho tiempo del fútbol, pero se está preparando para el futuro. Sus planes de vida pasan por algún día vivir en Estados Unidos, probablemente acabar su carrera en la MLS norteamericana, y seguir enriqueciéndose en todos los sentidos.