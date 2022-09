El entrenador del Rennes explica por qué no ficharon a Umtiti

Bruno Genesio reconoció en una entrevista a RMC que existían ciertas dudas sobre su estado físico Del mismo modo, aseguró que estaba convencido de devolver al central francés a su mejor nivel

Tras varios mercados de fichajes infructuosos, el Barça logró encontrarle una salida a Samuel Umtiti durante este verano. Su elevado salario y su dudable estado físico dificultaron que la dirección deportiva blaugrana lograse encontrarle un equipo. La opción del Lecce, recién ascendido a la Serie A, cobró fuerza y el galo puso rumbo a Italia durante una temporada en calidad de cedido.

A pesar de recibir el interés de algunos equipos franceses y del deseo del futbolista de regresar a su país natal, la vía gala no acabó recibiendo luz verde. Uno de los equipos que pudo haber adquirido sus servicios en préstamo fue el Rennes. No obstante, y como decimos, no acabó cogiendo forma.

Su entrenador, Bruno Genesio, ha concedido una entrevista a RMC donde explicó los motivos que inclinaron a su club a desestimar la incorporación del defensa. Preguntado por si hubo dudas sobre su estado físico, reconoció que "sí, fue un poco así".

Del mismo modo, el técnico francés, que coincidió una temporada con Umtiti en el Olympique de Lyon, aseguró estar convencido de que podía "llevarlo a su mejor nivel porque es un chico que conozco muy bien, es un gran trabajador y no hay razón por la que no pudiese reencontrar su buen nivel".