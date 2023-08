El enfado de Xavi en Getafe: "Si vendemos el producto LaLiga y luego tenemos esto…”

El entrenador ha sido muy crítico con la patronal y el arbitraje: "La mano ha sido inventada" "Normal que la gente no quiera ver fútbol. Esto no ha sido un partido, el producto de hoy es una vergüenza"

Xavi Hernández acabó muy enfadado el partido entre el Getafe y el FC Barcelona, sobre todo por el tipo de juego de los locales que no ha sido parado por el colegiado, y sí ha expulsado a Raphinha por una agresión clara, y al propio entrenador por protestar.

“Le he dicho que estaban permitiendo muchas faltas y a nosotros no, por eso me ha expulsado. El otro día tuvimos una reunión con los árbitros y uno de los primeros cambios que iban a implementar en la reglamentación era que entenderían más a los entrenadores porque estamos en tensión. No tiene importancia mi expulsión, lo hemos intentado de todas las maneras ante un rival muy rocoso. Nos llevamos un punto que es insuficiente, es una pena”, decía Xavi a DAZN tras el encuentro.

“El árbitro es quien lo permite, no hay otra. Están permitiendo demasiado. Si vendemos el producto de LaLiga y tenemos esto, no ayuda a nadie…”, añadía. “Es un cúmulo de cosas, dejan jugar, a nosotros nos las pitan… No hay que darle más vueltas. El año pasado empezamos igual y acabamos bien. No hemos estado finos en la primera parte, pero hemos tenido ocasiones en la segunda. Ellos estaban cómodos perdiendo tiempo con el 0-0, es su fútbol”.

Mas tarde, en rueda de prensa, Xavi ha sido aún más duro con lo vivido en el Coluseum Alfonso Pérez.

"Normal que la gente no quiera ver fútbol", decía el técnico del Barça. "Esto no ha sido un partido, el producto de hoy es una vergüenza".

En la misma línea se quejó sobre el tiempo perdido: “Tiempo efectivo y se acaba todo esto, lo he dicho mil veces estamos haciendo el ridículo”.

“Yo no veo mano por ninguna parte. Si no hay manos claras, no se pita, eso nos dijeron. No me gustó la reunión con los árbitros y hoy no me ha gustado tampoco”, continuaba. "La mano es inventada. El árbitro se inventa la mano. Es así. Todo el mundo lo ha visto. En la reunión dijeron que iban a entender a los entrenadores, a mí no me han entendido. Nos dijeron que se pitarían las manos que fueran muy claras, hoy no la veo clara".

Ronald Araujo, tras el partido, compartía la opinión de su entrenador: "¿En la última jugada? Era penalti, incluso el jugador que me lo ha hecho lo ha dicho. No vi la mano de Gavi".

BORDALÁS NO SE CALLA

Bordalás: “La jugada más violenta del partido ha sido de un jugador del Barcelona, a mí no se me ocurriría nunca justificar una derrota o un empate de mi equipo por la manera de jugar del rival”.

“No creo que Xavi haga un favor cuando presumimos de tener la mejor Liga del mundo, tenemos que defender nuestra Liga… no comparto sus palabras, son una forma de justificar que no ha conseguido los tres puntos con un plantillón”.