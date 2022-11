Endrick: "Me gusta ver al PSG"

El prometedor delantero brasileño habló para 'So Foot' Endrick aseguró que "me gusta ver al PSG, Mbappé es muy fuerte, Messi, Marquinhos, jugadores con clase"

El futuro de Endrick es toda una incógnita. Los 'grandes', incluido el FC Barcelona, le quieren, pero parece que el brasileño tiene un equipo favorito por encima del resto ahora mismo: el PSG.

El conjunto parisino también se ha mostrado dispuesto a cometer una locura para tratar de traer al jovencísimo delantero brasileño a París, así que sus últimas declaraciones no hacen más que alimentar esos rumores.

El jugador del Palmeiras ha hablado en las últimas horas para 'So Foot', donde ha aprovechado para deshacerse en elogios hacia el club parisino. Endrick se divierte viendo a los Messi, Mbappé y compañía: “¡Neymar es un jugador que me gusta mucho! Me gusta ver al PSG, Mbappé es muy fuerte, Messi, Marquinhos, jugadores con clase. Como te dije, me encanta verlos en busca de inspiración”.

Sobre su futuro, el brasileño se limitó a asegurar que "está centrado en el presente, en el Palmeiras" aunque quiere "jugar las grandes competiciones: Champions League, Mundial, Libertadores". “Lo que quiero en mi vida es ser campeón, lo que está a mi alcance hoy es el campeonato de Brasil y la Libertadores”, indicó Endrick.