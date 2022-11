La emocionante historia de Sandro Rosell con un preso catalán

El ex presidente explica que entabló relación con un preso para ayudarle a recuperar el catalán Cuando se despidió, Sandro le abrazo y el preso se incomodó

Las experiencias de Sandro Rosell en la prisión dan para mucho. Tanto que incluso hizo un libro. En una reciente aparición en televisión, Rosell contó una experiencia inédita hasta el momento. El expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell entró en prisión hace cinco meses y meses y medio acusado de blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal y 21 meses más tarde salió del penal de Soto del Real para ser absuelto dos meses después de todos sus cargos.

En una entrevista con el canal catalán 8TV y cuyo extracto ha compartid la cuenta de Tiktok Pepafranciscano, Sandro Rosell cuenta una vivencia en en seno del centro penitenciario con un recluso catalán. En este corte, el expresidente culé explica que conoció a un hombre que “había atracado bancos y asesinado a dos personas”.

Pero después de seis meses trasladaron a este preso a otro centro. En la despedida le dijo “presi —porque allí me llamaban así— muchas gracias por ayudarme a reaprender el catalán”, a lo que el directivo culé respondió amablemente y el deseo de darse un abrazo.

“Al ir a darle un abrazo me aparta y le pregunté por qué me apartaba. Me respondió ’Sandro, hace 30 años que nadie me abraza y ya no sé cómo abrazar”, rememora Rosell, emocionado.