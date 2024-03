Emmanuel Petit: "Fui al Barça por una mujer"

El exfutbolista Emmanuel Petit he reconocido el motivo por el que fichó por el Barça en el verano del año 2000 en una entrevista concedida a 'Stadium astro': fue debido a "una mujer".

El francés inició su carrera como futbolista profesional al final de la década de los 80 en el Mónaco para acabar firmando por el Arsenal 1997, donde estuvo durante tres exitosas temporadas.

En el año 2000 y como respuesta del fichaje de Figo por el Real Madrid, el entonces presidente del FC Barcelona, Joan Gaspart, firmó a Petit y Overmars en una operación conjunta. El francés, acostumbrado a jugar de doble pivote, tuvo que lidiar con el técnico Serra Ferrer que le retrasó su posición hasta el central. Nunca fue el mismo futbolista que deslumbró en Londres y tampoco llegó a integrarse en el vestuario del Camp Nou.

En la citada entrevista ha reconocido que el motivo que le llevó a firmar por el Barça cuando lo tenía todo en el Arsenal fue, literalmente, "una mujer". El exfutbolista no da más detalles al respecto, pero sí añade lo siguiente: "Siempre me gustaron el Barça y el Madrid, son dos de los mejores clubes del mundo, pero debería haberme quedado en el Arsenal. A veces, el césped no puede ser más verde en otro sitio, es mejor quedarse donde estás cuando recibes amor, felicidad, tienes éxtio... ¿Por qué dejarlo? Si pudiese volver atrás en el tiempo, habría escogido una opción diferente".