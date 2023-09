Diversión en el Open Day de la Fundación Cruyff

Más de 900 niños han disfrutado de una matinal deportiva en las instalaciones de la Mar Bella Presencia de la familia Cruyff, Joan Laporta, Eusebio Sacristán y Roger Garcia

Más de 900 niños, con y sin discapacidad, han disfrutado esta mañan de una jornada lúdico-deportiva en las instalaciones de la Mar Bella en el tradicional ‘Open Day’ de la Fundación Cruyff.

Entre otros, han estado presentes todos los miembros de la familia Cruyff, Danny, Jordi y Sushila, el presidente del Barça, Joan Laporta, y exfutbolistas como Eusebio Sacristán y Roger Garcia. Todos ellos han sido los encargados de entregar las medallas a los participantes, que no dejaron de hacerse fotos con el presidente azulgrana.

Joan Laporta saluda a Eusebio en el Open Day de la Fundación Cruyff | Dani Barbeito

Eusebio

Precisamente Eusebio, muy recuperado del accidente que le tuvo años alejado de la actividad pública, ha mostrado su satisfacción por poder participar de la jornada: “Ya venía cuando vivía Johan y se ponía a jugar con los niños. Para él, era volver a la infancia”, ha explicado el exjugador del Barça, que ha dicho estar disfrutando del fútbol: “En estos años en los que he estado apagado me he dado cuenta de que lo que más me ha gustado en mi vida es el fútbol. Ahora disfruto con el Girona y la Real Sociedad y sus triángulos en el centro del campo”.