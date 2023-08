La disyuntiva de Xavi: ¿Raphinha o Lamine Yamal?

Cumplidos los dos partidos de sanción tras ser expulsado en el estreno liguero, el extremo brasileño estará a disposición del técnico egarense en la visita a Osasuna del próximo domingo Bendito 'problema' para el míster culé después de que jugadores como Lamine o Ferran Torres hayan aprovechado los triunfos contra el Cádiz y el Villarreal para pedir protagonismo

Toda sanción y lesión es un contratiempo para cualquier entrenador, pero también una oportunidad para encontrar soluciones en su plantilla y dar oportunidades a jugadores con menos protagonismo o jóvenes de la cantera. Sin la expulsión de Raphinha en el Coliseum Alfonso Pérez es muy probable que Lamine Yamal no hubiera encadenado dos titularidades y sumado 161 minutos entre los enfrentamientos contra el Cádiz y el Villarreal. La joya de la Masia ha aprovechado la ausencia del brasileño para dar un golpe sobre la mesa y demostrar que ya está preparado para marcar diferencias.

La recuperación para la causa de Raphinha, que ya estará a disposición de Xavi Hernández de cara a la visita al Sadar del próximo fin de semana, obligará al técnico egarense a tomar varias decisiones. En primer lugar, el míster tendrá que determinar si sigue apostando por la fórmula de cuatro centrocampistas o, por el contrario, regresa al 4-3-3 tradicional con Frenkie de Jong de pivote. El neerlandés jugó en la demarcación de mediocentro posicional en la última media hora ante el Villarreal y rindió a buen nivel. El damnificado, en caso de que se repitiera este escenario, podría ser Oriol Romeu.

El de Ulldecona, sin embargo, ha sido titular en todos los compromisos del curso, hecho que demuestra que Xavi confía ciegamente en él, y también ha ofrecido un buen nivel. Si se mantuviera en la alineación inicial y también lo hicieran Frenkie de Jong, Gündogan y Gavi, Xavi debería escoger entre Lamine Yamal o Raphinha como único acompañante de Robert Lewandowski en ataque. Esta decisión no sería nada fácil, pues no existe el equilibrio perfecto entre no poner frenos a la progresión del canterano y respetar las jerarquías preestablecidas en la plantilla culé.

¡Raphinha y la suerte consiguen un gol de falta directa! | sport

De hecho, Lamine y Raphinha comparten la posición de extremo derecho, por lo que aunque el Barça recuperara el 4-3-3 lo más normal sería que el debate entre ambos siguiera existiendo y en el flanco izquierdo de la línea ofensiva entraran en escena Ansu Fati o Abde. Todo ello, claro está, siempre que la plantilla azulgrana no sufra modificaciones en la última semana del mercado de fichajes. Joan Laporta reconoció este domingo que la idea de la dirección deportiva es acometer “más de una incorporación” –esto es, un fichaje más allá del de Joao Cancelo– y esto solo será posible si se produce alguna salida.

¿Y Ferran Torres?

Aunque el de Foios lo esté bordando como revulsivo, si sigue a este nivel merecerá ser titular sin discusión ni paliativos. De momento está marcando diferencias saliendo desde el banquillo y Xavi valora mucho que los suplentes zarandeen los partidos como lo está haciendo él, pero con sus actuaciones el valenciano está pidiendo a gritos más minutos.

Ferran ha sido, junto con Lamine, el atacante más inspirado de la plantilla en el comienzo de la temporada. Por meritocracia, no debería tardar en ser de la partida.

El ‘tiburón’, no obstante, está ocupando posiciones más centradas en el inicio del curso. En pretemporada fue el relevo de Lewandowski en el ‘9’ y en Liga se ha dejado ver por la zona de tres cuartos, como un integrante más del cuadrado de la medular barcelonista, y no tanto en el extremo derecho.