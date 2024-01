Dest: "Mientras Xavi siga allí será muy difícil que vuelva"

El internacional estadounidense Sergiño Dest descartó prácticamente las opciones de que regrese al FC Barcelona mientras que siga en el banquillo azulgrana Xavi Hernández. En una entrevista concedida a la revista neerlandesa 'Voetbal International', salió a relucir su situación en el PSV Eindhoven. Sergiño está decido hasta final de temporada y tiene contrato en vigor con el Barça un año más, hasta el 30 de junio de 2025.

Su adaptación a su actual equipo ha sido fácil, pues conoce bien la Eredivisie de su etapa de formación y primeros años de profesional con el Ajax de Ámsterdam. Si en una primera cesión al Milan no tuvo demasiada suerte y el conjunto lombardo no ejerció la opción de compra, en el PSV sí está teniendo minutos.

De ahí que Dest se plantee la opción de seguir en Eindhoven, ya sea con una nueva cesión o que el club haga efectiva la opción de compra. "Creo que el Barcelona, el PSV y yo tenemos algo que decir al respecto, y se puede discutir al final de temporada", reflexionó Sergiño, que no obstante añadió que "ahora es demasiado pronto para hablar de esto". El lateral diestro está centrado en jugar en el PSV, líder de su competición liguera.

Aunque está jugando muchos partidos a pierna cambiada, por el carril izquierdo, está contento con esta posibilidad. "Tal vez me quede, tal vez me vaya, afortunadamente no tenemos que resolverlo ahora mismo", comenta Dest.

En cambio, la opción que descarta casi de manera definitiva es regresar al Barça, al menos mientras Xavi Hernández siga al frente del equipo. "Xavi todavía está ahí, así que no por el momento, será muy difícil que vuelva".

Sergiño Dest ha disputado 20 partidos esta temporada (1 gol y 3 asistencias en 1.637 minutos de juego). Peter Bosz lo ha utilizado en 15 ocasiones como lateral izquierdo, 4 como lateral derecho y 1 como extremo derecho. Su contrato, que expira en el 2025, está blindado con una cláusula de 400 millones de euros.