A la defensa del título

Los culés arrancan hoy un nuevo curso en el que tratarán de mantener el nivel en los torneos estatales y dar varios pasos más allá en Europa Xavi inicia su segunda temporada de cero con el objetivo de consolidar su proyecto deportivo

La espera ya ha finalizado. Después de 70 días desde el último encuentro del Barça en la Liga, arranca una nueva temporada para el conjunto blaugrana. Será el segundo curso que Xavi Hernández pueda trabajar desde el inicio, con el objetivo de mantener el buen papel en las competiciones estatales, tras ganar el campeonato doméstico con diez puntos de ventaja respecto al Real Madrid, además de alzar la Supercopa de España venciendo, precisamente, al conjunto blanco en la final del torneo.

Del mismo modo, el objetivo de la temporada no estará completo si no se da un gran paso en Europa, la espina clavada de los últimos años. Tal es así que el equipo no ha logrado superar la fase de grupos de la Champions League en las dos últimas campañas, mientras que solo han alcanzado las semifinales en una ocasión de las últimas ocho ediciones. Es hora de revertir el papel en el Viejo Continente.

Pretemporada satisfactoria

El Barça llega rodado y con buenas sensaciones, tras finalizar la gira de pretemporada por los Estados Unidos, con un balance de tres victorias (3-0 al Real Madrid, 0-1 al AC Milan y 4-2 al Tottenham en el 58º Trofeo Joan Gamper) y una derrota en el estreno de la ronda de amistosos, ante el Arsenal por 5-3. Varios futbolistas han destacado en tierras americanas y es el momento de trasladar esas buenas sensaciones en las probaturas estivales a la hora de la verdad. El proyecto deportivo que lidera el egarense, a punto de cumplir tres años desde que asumió las riendas del primer equipo, va tomando forma.

Un verano movido

Desde que el Barça cerró el curso pasado con la última jornada disputada en Balaídos frente al Celta de Vigo, apenas ha habido días de tranquilidad en las oficinas del club blaugrana. Y con algo menos de tres semanas todavía por delante de mercado de fichajes, se espera, todavía, varios movimientos más en clave azulgrana.

En cuanto al capítulo de bajas, el Barça ha oficializado, por el momento, las salidas de Sergio Busquets, Jordi Alba, Umtiti, Nico, Collado, Kessie y la de Dembélé, la más reciente de todas ellas; además de las cesiones de Julián Araujo, Pablo Torre y Chadi Riad. En lo que se refiere a las altas, tres nuevas incorporaciones: Iñigo Martínez, procedente del Athletic Club; Ilkay Gündogan, que ha llegado del Manchester City -ambos como agentes libres- y Oriol Romeu, quien regresa desde el Girona a la que fue su casa entre 2004 y 2011. Todo ello, a la espera de resolver el ‘caso Neymar’ y cerrar la llegada de un lateral diestro, con varias opciones sobre la mesa de la dirección deportiva: Cancelo, Foyth y Fresneda, entre ellos.

Todo en un contexto de extrema fragilidad financiera de la entidad, que mantiene hasta el último momento las inscripciones de los recientes fichajes, así como de los últimos futbolistas que firmaron sus renovaciones como culés. Algo que dota a la planificación deportiva de un mayor mérito para construir un equipo competitivo que luche por todos los títulos en una temporada más que ilusionante.

Consolidar y reivindicar

La temporada que arrancará esta noche a partir de las 21.30 horas puede ser la de varios nombres propios. Ter Stegen deberá mantener el excelente nivel del curso pasado, así como el resto de la línea defensiva, con Araujo, Koundé y Balde a la cabeza. La sala de máquinas tendrá la misión de hacer olvidar la salida de Sergio Busquets, además de aumentar su participación goleadora: Pedri, Gavi, De Jong y Gündogan llevarán el peso de la sala de máquinas -junto a Oriol Romeu de escudero-, con especial mención a partir de la zona de tres cuartos de campo.

En la delantera, no hay dudas de que todos los integrantes deberán arropar a Lewandowski y no dejar al polaco como única arma ofensiva del equipo. Galones para Raphinha y Ferran Torres, tras la marcha de Dembélé, mientras se resuelve el futuro de Ansu Fati y Abde. Sin olvidar a los jóvenes canteranos Lamine Yamal y Fermín López, que han demostrado durante la pretemporada que tienen nivel para ayudar al primer equipo cuando se les necesite.