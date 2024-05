¿Cuándo será el próximo puente en la Comunidad de Madrid?

Aquellos afortunados que viven en la Comunidad de Madrid y que disfrutan de festivos según el calendario laboral han vivido uno de los puentes más largos del año. Hablamos del puente que tuvo lugar los días 1 de mayo (Día del Trabajador, festivo nacional) y 2 de mayo (Día de la Comunidad de Madrid), extendiéndose en algunos casos al viernes 3 de mayo (no lectivo) y el fin de semana.

Si no has tenido bastante y ya te preguntas cuándo será el próximo puente laboral en la Comunidad de Madrid, coge lápiz y papel y anota la fecha. Lo mejor de todo es que será un puente largo, aunque no tanto como el último, y próximo en el tiempo.

El puente de cuatro días que vivirá muy pronto en la Comunidad de Madrid

El Día de Santiago Apóstol (25 de julio) cae en jueves, por lo que muchos madrileños tendrán la oportunidad de hacer puente el viernes si su trabajo se lo permite. Es decir, la Comunidad de Madrid disfrutará de un nuevo puente de 4 días tan solo dos meses después del último.

¿Y por qué es festivo el 25 de julio de 2024? Como todos los años, se celebra el día de Santiago Apóstol, quien fuera discípulo de Jesús y uno de los principales responsables de llevar el cristianismo por todo el mundo.

Después de este puente, habrá que esperar al 15 de agosto, también jueves, para celebrar el día de la Asunción de la Virgen, que vuelve a coincidir con un periodo vacacional como es el verano.