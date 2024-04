Deco se reúne con los agentes y el padre de Dani Olmo

El futuro de Dani Olmo sigue planeando sobre Can Barça. No hay mercado que se precie en el que el futbolista del Leipzig no suene como posible refuerzo para apuntalar el ataque azulgrana. Y, tras la derrota ante el PSG, parece que se han reactivado los contactos con el entorno del internacional español. Su nombre vuelve a estar sobre la mesa.

No cabe duda que Dani Olmo está protagonizando un gran final de temporada. Superados sus problemas físicos, el jugador del Leipzig vuelve a marcar diferencias y a demostrar que es un delantero de primer nivel que periódicamente es sondeado por los grandes clubes europeos.

Según información de Jijantes, en las últimas horas Deco se habría reunido con el padre y los agentes de Dani Olmo. Una cita que solo se entendería en clave de mercado y que, presuntamente, serviría para evaluar los deseos del futbolista, en primera instancia, y la predisposición del Leipzig a la hora de encarar una operación de salida este verano.

Renovación condicionada

Dani Olmo cumplirá 26 años en cuestión de semanas y desde hace varias campañas ha estado en el punto de mira de varias operaciones de mercado. Sin embargo, pese a todo tipo de rumores y negociaciones, lo cierto es que el pasado verano amplió su contrato hasta junio de 2027.

Diversos medios alemanes han apuntado que el nuevo contrato con el Leipzig contiene una cláusula liberatoria en caso de concretarse una oferta de un equipo de LaLiga. De confirmarse este detalle, el precio de Dani Olmo ascendería a 60 millones de euros.

Como ya es habitual en Can Barça, el capítulo de refuerzos se mantiene 'congelado' a la espera de fijar una partida económica real para fichajes. No es un secreto que Deco quiere reforzar el ataque con un jugador que se mueva con facilidad por banda izquierda y tenga cierta capacidad anotadora, pero 60 millones se intuye un precio demasiado elevado y que condicionaría el resto del mercado azulgrana.