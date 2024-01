La convocatoria del FC Barcelona ante el Betis

El FC Barcelona se juega seguir vivo en la lucha por LaLiga ante el Betis en Sevilla tras asegurarse el billete para los cuartos de final de la Copa del Rey en su visita del pasado jueves al Unionistas de Salamanca.

Los de Xavi Hernández no tendrán mucho tiempo para cambiar el chip tras cuatro partidos (dos de Copa y dos de Supercopa) lejos de la competición doméstica. Los azulgranas tienen la obligación de asaltar el Benito Villamarín, donde los béticos no han perdido ningún partido esta temporada, si no quieren perder la estela de Madrid y Girona, que se enfrentan mañana domingo 21 a Almería y Sevilla respectivamente.

El técnico, que tiene las bajas de Ter Stegen, Cancelo, Iñigo Martínez, Marcos Alonso, Gavi y Raphinha, tampoco tenía mucho más margen para dar descansos. Christensen, por su parte, hizo gimnasio en la última sesión de entrenamiento y tampoco ha entrado en la lista.

Aunque recupera a Araujo y Lamine tras superar su sanción en Copa, el egarense, como viene siendo habitual, tiró del filial en el entrenamiento con Héctor Fort, Pau Cubarsí y Marc Guiu para completar la lista. Pau Víctor y Marc Casadó, por su parte, seguirán en dinámica del filial.

LA CONVOCATORIA COMPLETA

Esta es la convocatoria de Xavi para viajar a Sevilla: Iñaki, Astralaga, Kochen, Balde, Ferran, Pedri, Lewandowski, Joao Félix, Oriol, Roque, Sergi Roberto, De Jong, Gündogan, Kounde, Fermín, Héctor Fort, Pau Cubarsí y Marc Guiu.