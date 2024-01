Xavi: "Tranquilos, la falta de optimismo ya la contrarresto yo"

Tranquilo, sereno y optimista. Así se ha presentado Xavi Hernández a la sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Casi sin tiempo para la digestión, en un horario poco habitual, el técnico egarense ha comparecido para analizar la previa del Betis-Barça, la eliminatoria copera con el Athletic en San Mamés y otros muchos temas de rabiosa actualidad.

Justo antes de la última sesión antes de poner rumbo al Benito Villamarín, un partido, como todos los que vienen de Liga, vital para mantener las esperanzas en un campeonato doméstico sin margen de error.

POSITIVIDAD AL PODER

"Siempre pienso en positivo y en que aún podemos ganar la Liga. Recuerdo el buen partido en casa contra el Betis y creo que podemos enchufarnos a la Liga", ha empezado diciendo el vallesano, con una dosis de optimismo altísima.

De hecho, ha aprovechado para dejar un 'recado' a la prensa y al entorno: "Será por algo que llevamos los catalanes, pero creo que deberíamos ser más positivos. Me preguntáis siempre por qué pasará si acontece algo negativo, si perdemos. ¿Por qué no pensamos en qué saldrá bien? Será porque he sido jugador, pero ya me encargo yo del optimismo, tranquilos".

Xavi Hernández, en rueda de prensa / VALENTI ENRICH

En muy pocas ocasiones ha podido contar este curso Xavi con Frenkie, Pedri y Gündogan: "Más que en los resultados, las bajas de Frenkie, Pedri o Gavi nos ha marcado ern la identidad del juego más que en los resultados porque los hemos podido juntar muy pocas veces con Gundogan". Estarán ante el Betis. Y, salvo sorpresa, jugarán de inicio.

La presión de jugar siete abajo es la misma del año pasado

¿Cómo es remar contracorriente en Liga? "La presión de jugar siete abajo es la misma que el año pasado teníamos cuando íbamos cinco arriba y venía el Real madrid. Sabemos que es una distancia que se puede recortar y mañana empezamos una segunda vuelta con mucha ilusión".

Acerca de qué le falta al Barça para dar ese salto y ser más competitivo y completo, el entrenador de Terrassa ha analizado que "en la línea defensiva estamos muy bien, como me gusta, y en la presión tras pérdida, también. En aspectos de estrategia estamos excelentes. (Cuando se queja) Me refiero más al último pase, a elegir bien... pero hay que entender que hay gente muy joven en el equipo. Cuando digo que me desespero es porque veo el pase y no sucede como en mi cabeza. Pero no era una crítica, era una sensación personal. Entiendo al jugador, soy empático".

El Athletic es uno de los equipos más en forma

Athletic, en San Mamés para cuartos de Copa. Partido único. Aroma copero del auténtico: "Veo bien que sea sorteo puro, hemos tenido más o menos suerte, pero competiremos. En San Mamés hemos jugados las dos últimas veces y nos eliminaron... Competiremos sabiendo que jugamos contra uno de los equipos más en forma".