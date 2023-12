Ya se conoce el árbitro del Barça-Girona.... y dará que hablar

Isidro Díaz de Mera ha sido el escogido para arbitrar el partido de este domingo entre el Barcelona y el Girona en el Lluis Companys En 2022 no vio un claro penalti sobre Gavi ante el Rayo en los últimos minutos del tiempo reglamentario y tampoco intervino el VAR

Ya se conoce el colegiado que arbitrará el Barcelona-Girona de este domingo en el Lluis Companys... y seguro que dará que hablar. El escogido ha sido Isidro Díaz de Mera, al que muchos aficionados todavía recuerdan del partido en el Camp Nou ante el Rayo en 2022.

En esa ocasión el colegiado no pitó un penalti muy claro a Gavi por empujón en los últimos minutos del tiempo reglamentario. Tras el partido hubo unanimidad en considerar que era pena máxima pero en el momento ni ni siquiera intervino el VAR.

El más indignado ese día fue Gavi, que protestó el contacto de Catena que no se cortó al empujarlo por detrás para evitar que rematara cómodamente ante Dimitrievski.

Díaz de Mera vivió la jugada de cerca pero decidió no intervenir, a pesar de las quejas de los jugadores del Barça y el propio Gavi, que notó el empujón y no entendía cómo el árbitro no lo consideraba penalti.

El encuentro llegará en un momento de mucho malestar en el Barça con las últimas actuaciones arbitrales. Lejos queda el penalti no señalado sobre Ronald Araujo por unas inexistentes manos de Gavi en el primer partido liguero en Getafe, pero más reciente son las actuaciones de los colegiados en los partidos ante el Rayo Vallecano y el Atlético de Madrid.

Que un asistente de Sánchez Martínez intentase escuchar lo que se decía en el vestuario azulgrana en el último partido ante el Atlético causó indignación.

El balance de Díaz de Mera ante el Barça

Díaz de Mera, nacido en el año 1989, es un árbitro manchego que ha arbitrado al Barça solo en tres ocasiones hasta ahora. La primera ocasión fue ante el Elche con victoria azulgrana por 3-0 en LaLiga el 24 de febrero de 2021. La segunda vez fue ante el Levante. De nuevo con triunfo blaugrana (3-0) el 26 de septiembre de 2021.

El último precedente fue precisamente la polémica victoria del Rayo en el Camp Nou (0-1) el 24 de abril de 2022. Ese día no vio un claro penalti a Gavi. El de este domingo será, por tanto, el cuarto encuentro que el manchego arbitre al Barcelona.