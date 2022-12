Las conclusiones que puede sacar Xavi de los 17 mundialistas del Barça

Ninguno de los azulgrana ha sobresalido de forma destacada en la cita de Qatar El técnico ha podido confirmar sensaciones y deberá gestionar frustraciones y desgaste

Poco a poco, Xavi Hernández irá recuperando efectivos para el primer equipo del Barça. Los jugadores irán volviendo en función de cuándo han quedado eliminados en el Mundial de Qatar, donde ahora mismo sólo quedan dos futbolistas del club con opciones de llegar a la final. Son los franceses, Jules Koundé y Ousmane Dembélé. Abde, con Marruecos, es el otro pero juega cedido en el Osasuna esta temporada. Christensen se incorporará el miércoles, Ter Stegen a finales de semana y los internacionales españoles y Lewandowski en la siguiente.

Así pues, cuando quedan ya pocos días para que finalice el Campeonato del Mundo, Xavi ya debería poder haber sacado algunas conclusiones de la participación de los 17 mundialistas del Barça en la cita qatarí. Una de clara es que no ha habido ningún azulgrana que haya sobresalido de forma destacada en el campeonato. El Mundial también le ha servido para confirmar algunas sensaciones con algunos jugadores y para prepararse para gestionar posibles frustraciones a la vuelta.

Repasemos uno por uno las conclusiones que puede sacar de todos los mundialistas

Andreas Christensen: Dinamarca no superó la fase de grupos pero el defensa azulgrana dejó una buena impresión. Fue uno de los mejores de los daneses y demostró que sigue a un buen nivel. Si le respetan las lesiones, puede ser un jugador muy importante para Xavi en este segundo tramo de la temporada. Jugó los tres partidos (270 minutos) y marcó un gol.

Ter Stegen: No jugó ni un minuto porque Neuer es indiscutible en Alemania. Como lo es Ter Stegen para Xavi en el Barça. Seguirá siendo titular sin discusión.

Lewandowski: Se pudo estrenar por fin con su selección en un Mundial. Acabó la cita de Qatar con dos goles, quizá pocos teniendo en cuenta su calidad pero estuvo muy solo en el ataque de Polonia, que fue muy conservadora en sus planteamientos. Jugó 4 partidos (360 minutos). Se pierde, en principio, los tres primeros partidos con el Barça. Seguirá siendo el referente ofensivo.

El gol de Lewandowski de penalti a Francia en los octavos de final del Mundial de Qatar | SPORT.TV

Eric Garcia: No ha jugado ni un minuto en el Mundial. Luis Enrique confió en Rodri como central por la derecha. Xavi confía en él e irá alternando titularidades con suplencias.

Pedri: Indiscutible para Luis Enrique, ha jugado los 4 partidos de España como titular (357 minutos). Ha sido uno de los destacados de la selección española pese a que como todo el equipo le faltaron ideas y brillantez en el duelo contra Marruecos en los octavos de final. Seguirá siendo clave para Xavi en el centro del campo.

Gavi: También jugó en los 4 partidos con España (287 minutos) y consiguió marcar un gol en la goleada contra Costa Rica. Al igual que Pedri, ha sido un jugador importante en la selección en el centro del campo, aportando, además, su carácter y su trabajo. Pero le ha faltado un plus de brillantez y claridad en momentos puntuales para llevar a España más lejos. No cambiará su rol en el Barça y Xavi le seguirá dando muchos minutos en el segundo tramo de temporada.

Ferran Torres: Otro indiscutible de Luis Enrique. Jugó los 4 partidos (219 minutos) y marcó dos goles. Es un futbolista que Xavi sabe de sobras lo que puede aportarle. Le conoce sus virtudes y sus carencias a la perfección. Y en este Mundial han vuelto a quedar claras. Hace grandes movimientos que ayudan al equipo, abre bien el campo pero a veces es fallón de cara a portería, pese a tener gol, y también se le escapan algunos controles. Xavi sabe que puede pelear absolutamente para ser titular en el segundo tramo del campeonato. Ha hecho más méritos que los otros.

¡Qué locura! Ferran Torres se estrenó por todo lo alto en el Mundial | SPORT TV

Ansu Fati: Ha jugado 44 minutos divididos en dos partidos. Luis Enrique dijo que decidió llevárselo a última hora y ha actuado en consecuencia. Xavi pocas conclusiones puede sacar sobre Ansu de lo que ha visto en el Mundial, más allá de saber que está perfectamente a nivel físico y que sólo necesita minutos para recuperar su máxima confianza. En este segunda parte de la temporada lo que necesita es jugar más para volver a demostrar el futbolista que es.

Jordi Alba: Ha participado en los 4 partidos ( 266 minutos) y ha sido uno de los mejores de la selección española. Ha repartido tres asistencias de gol. Antes del parón acabó de titular en el Barça y ahora cuando vuelva se lo pondrá difícil a Xavi para que decida mantenerlo pese a la excelente irrupción de Balde, con el que probablemente se irá alternando.

Alejandro Balde: Entró a última hora por la lesión de Gayà y ha acabado teniendo bastantes minutos en el Mundial. De hecho, ha participado en los 4 partidos (124 minutos) y ha demostrado que pasa por un momento muy dulce de forma. Cuando regrese al Barça seguirá teniendo la confianza de Xavi, que lo irá alternando en la posición de lateral izquierdo con Alba.

Busquets: Luis Enrique dijo que quería que llegase al siguiente Mundial. Jugó los 4 partidos de España (364 minutos). En este Campeonato del Mundo ha vuelto a demostrar que cuando el equipo juega junto y presiona bien todavía tiene cuerda para rato. Le pasa lo mismo en el Barça. Para Xavi sigue siendo indiscutible y lo que se necesita es que el equipo no sea rompa, sea compacto y no se rompa para que se puede ver la mejor versión de Busquets.

Frenkie de Jong: El Mundial ha certificado que el holandés es un gran centrocampista. De lo mejorcito de Países Bajos en la cita de Qatar. Ha sido muy importante para Van Gaal, que lo ha hecho jugar en los cinco partidos (476 minutos). Ha marcado un gol y ha dado una asistencia y se llevó un MVP. Con la reanudación de la Liga, Xavi posiblemente lo incluya entre sus jugadores intocables porque es uno de los mejores mediocampistas de la plantilla.

Frenkie De Jong dio el segundo a Países Bajos ante Qatar (2-0) | SPORT TV

Memphis Depay: Van Gaal le tuvo una fe ciega y Memphis simplemente cumplió. Jugó los 5 partidos (300 minutos) y sólo marcó un gol. Su compañero de selección Gakpo lo eclipsó. En el Barça no se espera que cambie demasiado su rol de suplente. Además, no se puede descartar que acabe saliendo en el mercado de invierno si el club puede sacar rendimiento económico con su marcha.

Raphinha: Pese a contar con la confianza de Tite, su participación en el Mundial de Qatar no ha sido demasiado destacada. Ha jugado en los 5 partidos (317 minutos) pero no ha marcado ningún gol ni ha dado ninguna asistencia. Un pobre rendimiento para un jugador que ha sido titular en el ataque de Brasil. Pese a que tiene fama de tener gol, no lo ha demostrado. En el Barça ya perdió la titularidad precisamente por no acabar de ser decisivo en los partidos y también porque jugando con dos extremos puros el equipo se partía demasiado. Ferran Torres le había ganado la partida y el Mundial confirma que Raphinha no ha hecho más méritos para ser titular en la vuelta al Barça. Además, Xavi deberá gestionar su frustración por la decepción mundialista.

Koundé: El Mundial ha confirmado que puede jugar perfectamente de lateral derecho. Deschamps ha confiado en él en 4 partidos (271 minutos) y en todos ha actuado en la banda y no como central. Xavi deberá decidir en qué posición lo hace jugar en este segundo tramo del campeonato si el Barça no puede fichar a otro lateral en el mercado de invierno.

Dembélé: Se ha ganado la titularidad con Francia, semifinalista del Mundial. Ha disputado 5 partidos (318 minutos) en pocos días y no se ha resentido físicamente. Es una gran noticia. En el conjunto francés, todo el ataque no pasa por sus botas y eso le ha sacado presión. No ha marcado ningún gol pero ha repartido dos asistencias. Lo mejor que puede pensar Xavi es que ha aguantado físicamente bien y que sigue con esa chispa y desequilibrio que lo hace imprevisible. Quizá, el técnico azulgrana si que debería valorar que es mejor un Dembélé que participe pero no que sea la punta de lanza del ataque. Seguirá siendo titular en la vuelta a la competición.

Dembélé, decisivo en ataque ante Polonia con una asistencia a Mbappé | SPORT.TV

Araujo: No ha jugado ni un minuto con Uruguay tal y como el Barça tenía previsto y deseaba. Xavi no quería arriesgar con él porque ha de ser un futbolista muy importante para el equipo azulgrana, ya sea actuando de central o como lateral. Precisamente una de las decisiones que deberá tomar es si Koundé o él juegan en la banda o en el eje.