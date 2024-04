El comunicado de Movistar Plus+ sobre el "desafortunado" comentario del Mono Burgos sobre Lamine

Movistar Plus+ ha emitido un comunicado para pedir disculpas públicas por el "desafortunado" comentario del Mono Burgos sobre Lamine Yamal en la previa del triunfo del FC Barcelona contra el PSG en el Parque de los Príncipes. "Si no le va bien termina en un semáforo", declaró el colaborador durante el calentamiento de la joven perla de la Masia.

"Con motivo de los desafortunados comentarios de uno de los colaboradores de Movistar Plus+ en la previa del partido de la UEFA Champions League entre el PSG-FC Barcelona sobre el jugador azulgrana Lamine Yamal, la plataforma pide disculpas públicamente", ha expresado la plataforma sobre un episodio por el que el propio Mono Burgos se disculpó durante la retransmisión: "Ha sido un comentario sin tratar de herir a nadie. Si alguien se sintió ofendido pido disculpas públicas. En estas épocas hay que adaptarse a todo y en eso estamos".

Movistar Plus+, por otra parte, ha condenado "cualquier tipo de discriminación" y ha anunciado que "no permitirá este tipo de comentarios de ninguno de los trabajadores ni colaboradores vinculados a la plataforma". "Tras lo sucedido, la plataforma adoptará las medidas oportunas para garantizar que estos hechos no vuelvan a producirse", ha finalizado la plataforma de televisión de pago española.

Veremos si Movistar Plus+ toma alguna decisión al respecto por un episodio que sucedió mientras Lamine Yamal realizaba toques con el balón durante el calentamiento previo al PSG 2-3 FC Barcelona.