¿Competencia para el Barça? Novedades sobre el futuro de Greenwood

La temporada de Mason Greenwood en España no está pasando desapercibida para los grandes clubes de Europa tras su cesión desde el Manchester United de José Bordalás. El jugador inglés de 22 años, que fue absuelto de los cargos de violación, agresión sexual, amenazas de muerte y comportamiento coercitivo y controlador, está viviendo un segundo renacer futbolística en el Coliseum.

En LaLiga, el extremo está siendo una de las sensaciones del conjunto azulón con 6 goles y 5 asistencias en los 24 partidos que ha disputado con la camiseta del Getafe. En la Copa del Rey, en tan solo tres partidos, marcó dos tantos más para su casillero particular. Más allá de los goles, sin embargo, el inglés se ha destapado como aquel extremo habilidoso, potente y desequilibrante para las defensas que apuntaba en Old Trafford, algo que no ha pasado por alto entre las secretarías técnicas del Viejo continente.

EL BARÇA, ATENTO

Como ya os contamos en SPORT, Greenwood está muy bien considerado por el club azulgrana como opción 'low cost' para reforzar la delantera la próxima temporada. Según pudo saber este diario, el Barça ya ha realizado algún movimiento de acercamiento, sin llegar a comprometerse de ninguna forma, pues a día de hoy se deconoce cuánto 'fair play' tendrá la entidad en verano.

De hecho, Deco se reunió en Barcelona con John Murtough, ejecutivo del Manchester United, según pudo confirmar SPORT, en un encuentro en el que también estuvo presente Frank Trimboli, agente de CAA Base Ltd y en que se pusieron varios nombres de los Red Devils sobre la mesa, aunque no hubo confirmación por ninguna de las dos partes que Greenwood fuera uno de ellos.

INTERÉS DE LA JUVENTUS

Ahora, desde Italia apuntan que un nuevo 'grande' estaría tras los pasos del inglés. Según la 'Gazzetta dello Sport', la Juventus también estaría interesada en los servicios del extremo del United. La dirección bianchonera están deslumbrados por la calidad técnica de Greenwood y su situación contractual (acaba contrato en 2025 con los Red Devils), es un caramelo para tenerlo en cuenta en verano cuando abra el mercado ya que desde Turín consideran que su precio caerá en picado respecto a lo que debería valer en otras circunstancias.

Además, según apunta el medio italiano, la dirección deportiva de la Juventus busca jugadores como Greenwood que aporten cualidades que den una alternativa al actual 3-5-2 de Massimiliano Allegri. Una idea que sólo se puede lograr añadiendo algunos extremos ofensivos del 4-3-3/3-4-3, hábiles en el uno contra uno y dotados de ráfagas como el inglés.