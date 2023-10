¡Lo comenta todo el mundo! La reacción más viral del gol de Marc Guiu

El delantero pasa a la historia con el gol más precoz tras debutar en el primer equipo del Barça Marcó a los 33 segundos y dio el triunfo a los blaugrana ante el Athletic

Marc Guiu ha asombrado al mundo del fútbol con su debut en el primer equipo y su temprano gol a los '33' segundos de saltar al campo. Solo necesitó un balón para dejar su huella en un estadio lleno de historia, que vivió los Juegos Olímpicos y que ha vivido también grandes partidos de fútbol.

En este escenario, y ante la euforia desatada de la afición del FC Barcelona, destacó de manera especial una celebración en concreto: la de la madre del canterano. Con la mano en el pecho primero y con la cara entre las manos, dos gestos que dibujan la emoción del momento, la madre de Marc se convirtió en viral instantes después de que su hijo solucionara la papeleta del primer equipo del Barça.

En el vestuario, todos estaban esperando al chaval de 17 años que les había dado el triunfo.

