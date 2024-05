¡Colocan a Darwin Núñez en la órbita del Barça!

El FC Barcelona se prepara para un verano movido tras una temporada decepcionante en lo que se refiere a resultados deportivos. Los de Xavi Hernández, que finalmente seguirá al mando del proyecto azulgrana una temporada más, no han conseguido ningún título y la dirección deportiva tiene ahora el reto de cerrar una plantilla competitiva para dar el mejor equipo posible al técnico egarense.

Uno de los puntos más calientes es la delantera, donde solo Lamine Yamal tiene el puesto en el equipo titular asegurado para la próxima campaña, mientras que Lewandowski sigue siendo un caso muy particular a seguir de cerca.

Mientras que desde el entorno del polaco aseguran que no hay caso alguno y que Robert está 100% convencido de cumplir su contrato, lo cierto es que desde el club azulgrana no verían con malos ojos un cambio de aires de Lewandowski, que la próxima temporada cobrará 32 millones de euros brutos y cuyo salario condiciona el fair-play del Barça que todavía no cumple con la norma 1:1 hasta que no se confirme de manera oficila tras el último acercamiento del club con LaLiga.

Ante esta situación, el diario 'The Sun' apunta que el Barça habría puesto sus ojos en Darwin Núñez en caso de que Lewandowski abandone el equipo. Desde Inglaterra aseguran que, pese a la inversión que supondría fichar al uruguayo y la posible reticencia del Liverpool, el salario del delantero charrúa casaría más con la nueva línea salarial azulgrana al cobrar una cuarta parte del salario que percibirá Lewandowski la próxima campaña.

Recordemos que Darwin aterrizó en Anfield hace dos temporadas procedente del Benfica tras un traspaso récord de 75 millones de euros que podría llegar a los 100 con las variables del mismo, por lo que el Liverpool no le abrirá las puertas tan fácilmente, ya que, según confirma el mismo periódico 'The Sun', la idea sería hacer caja con un traspaso de Salah a Arabia para que el nuevo entrenador, Arne Slot, tuviera músculo financiero para salir al mercado, aunque en caso de no lograrlo valorarían el posible traspaso de Núñez.