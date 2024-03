Los 'codazos' en el vestuario, el gran aliado de Xavi

En el momento decisivo de la temporada, Xavi tiene a su plantilla donde él quería. Del técnico egarense depende tomar las mejores decisiones a nivel de nombres y plan de partido. Pero una parte muy importante le viene ya medio hecha. En la mejora de este Barça nadie quiere quedarse atrás. Son muy pocas las piezas consideradas intocables y la mayoría de jugadores tienen que ganárselo semana a semana. Pese a las lesiones, dicha competencia interna no deja de crecer y es el de Terrassa el gran beneficiado.

Más allá de figuras como Ter Stegen, Araujo, Gündogan y Lewandowski, hoy no existen jugadores que mantendrían el crédito al margen de su rendimiento. Esto significa que el resto del once es una 'guerra' abierta entre un grupo que, para bien y para mal, no cuenta con una pieza concreta capaz de decantar los partidos ella sola.

En defensa, el buen rendimiento de Christensen desde que llegó a Barcelona obligó a Araujo y Kounde a no bajar la guardia el pasado curso. En los carriles y en la medular es seguramente donde menos competencia ha habido. En el primer caso por una cuestión de efectivos puros, mientras que en el segundo las lesiones de Pedri y Gavi han dejado a Xavi más mermado a nivel de alternativas.

Más efectivos que nunca en ataque

Sin embargo, la parcela ofensiva sí está siendo un pulso frenético con una variación constante. Por primera vez en mucho tiempo, el técnico azulgrana tiene disponibles a todos sus hombres: Lamine, Ferran, Raphinha, Vitor Roque, Lewandowski y Joao Félix. En total, seis delanteros para dos, tres o cuatro posiciones, dependiendo del plan de partido de Xavi. La única y última vez que el entrenador contó con esta lista de opciones fue la primera semana de enero, hasta que Raphinha se lesionó en las semifinales de la Supercopa de España ante Osasuna.

A 10 días del 'partido del año' en el Parque de los Príncipes, los citados acumulan méritos para ser de la partida. Lamine viene en un dulce momento, Raphinha demostró ante Las Palmas que su intensidad y profundidad es muy útil, la magia de Joao Félix puede ser decisiva, Ferran la estaba rompiendo antes de lesionarse. En esta carrera, el único que sí parte por detrás es un Vitor Roque todavía en fase de adaptación.

El PSG, la 'gasolina' perfecta

Dicha competencia se traduce en un incremento del rendimiento. Todos quieren reivindicarse y al final es el equipo el gran beneficiado. El estar vivo en Champions catapulta la ambición de los jugadores, de ahí que cada partido sea una oportunidad para demostrar. La 'guerra' sana que hay de puertas hacia dentro para hacerse con una plaza en el once dará un extra en la eliminatoria frente al PSG. Sobre todo a nivel de recursos desde el banquillo, como se vio con Joao Félix ante Las Palmas.