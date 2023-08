Así es la cláusula de salida de Iñigo Martínez

El contrato hasta 2025 que el central vasco firmó a principios de julio incluye una vía de escape en caso de que no pueda ser inscrito En el FC Barcelona hay confianza máxima en relación con el registro del zaguero en la página web de LaLiga

Lejos quedan los veranos en los que el FC Barcelona llegaba a la última semana del mercado de fichajes con los deberes hechos. En los últimos años, la delicada situación económica del club culé ha obligado a la dirección deportiva a jugar más y mejor que nunca con los tempos a la hora de negociar con otros equipos. La ventana de incorporaciones que se cerrará este viernes 1 de septiembre a las 23.59 horas no ha sido ninguna excepción. Se avecinan días largos y ajetreados en las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Una de las carpetas que el Barça debe abordar tan pronto como pueda es la inscripción de Iñigo Martínez. El central vasco e Iñaki Peña son los únicos futbolistas de la plantilla que no han sido registrados en la página web de LaLiga. El caso exjugador del Athletic Club, sin embargo, tiene una particularidad; concretamente, una cláusula de escape incluida en el contrato hasta 2025 que firmó a principios del pasado mes de julio.

Y es que, en caso de que la entidad culé no pudiera afrontar su inscripción, el zaguero podría buscar una cesión para no quedarse sin poder jugar. En ese supuesto, que debería activarse y cerrarse antes del fin de semana, el Barça estaría obligado a complementar su salario para que el futbolista no ingresara menos de los emolumentos pactados en las negociaciones.

Tranquilidad absoluta

Es muy importante remarcar, llegados a este punto, que los responsables deportivos del FC Barcelona no tienen ninguna duda de que Iñigo será registrado sin ningún tipo de problema antes de que finalice el mercado. Será dado de alta cuando lleguen los 40 millones de euros acordados con Libero Football Finance a cambio de un porcentaje de la propiedad de Barça Vision. El fichaje de Joao Cancelo, entre otras operaciones, también está ligado a este ingreso y a otros ahorros como la deseada salida de Lenglet.

El futbolista, además, solo piensa en debutar oficialmente con el equipo azulgrana. En la recta final de recuperación de sus problemas en la fascia plantar, Iñigo Martínez ya ha completado varias sesiones de entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros y, si no está a disposición de Xavi de cara a la visita al Sadar, lo estará tras el parón de selecciones de principios de septiembre. Su estreno con la elástica azulgrana está cada vez más cerca.