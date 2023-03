El Barça debe recordar que son dos partidos

Controlar el partido

Xavi debe tener muy claro que a partir de esta noche comienza una eliminatoria a doble partido y como tal se ha de afrontar, pensando que el pase debería decidirse en el partido de vuelta al Camp Nou; más aun en las circunstancias en las que llega el Barça, con las bajas de jugadores muy importantes.

Interesaría que cuantas menos cosas pasasen en el partido, mejor. Sin duda, los azulgranas deben huir de un partido de ida y vuelta en el que los blancos se sentirían muy a gusto. Por contra, todo lo que sea control sobre el juego y el partido será favorable para el Barça. Deben ser fuertes defensivamente, no permitir que los de Ancelotti puedan correr y puedan realizar transiciones veloces ganando las espaldas a los defensores azulgranas. En este aspecto, el principal peligro vuelve a ser Vinicius. Controlar y neutralizar al brasileño es fundamental para minimizar el juego de ataque blanco. Todo indica que Araujo será de nuevo el hombre encargado de su marcaje como ya ha decidido Xavi en ocasiones anteriores, pero cuantas más ayudas reciba y más poblada esté esa banda izquierda del ataque del Real Madrid, mejor para anular al brasileño. El Barça no deberá arriesgar en exceso en la salida del balón, pues en anteriores ocasiones este factor ya le penalizó mucho frente a los blancos, y sin Lewandowski, Pedri y Dembélé, que son seguramente los jugadores más peligrosos y desequilibrantes del ataque blaugrana, los de Xavi necesitan ser muy efectivos en las oportunidades de gol que tengan, pero sobre todo deben finalizar las acciones ofensivas para no dar oportunidad de contragolpear a los madridistas.

Ambos equipos dudan con el cuarto centrocampista

En esa sólida estructura defensiva con Ronald Araujo en derecha, parece lógico que Koundé se desplace al eje defensivo junto a Christensen y que Jordi Alba asuma el lateral zurdo, que es por donde menos ataca el Real Madrid y si lo hace, es más con Carvajal que con el extremo -Asensio- o falso extremo -Valverde-, teóricamente con menos trabajo que en la banda derecha de la defensa. Busquets, De Jong y Gavi tienen la plaza asegurada en el once inicial y la incógnita está en función de cuál es la apuesta de Xavi: repetir los cuatro centrocampistas o apostar por el tridente atacante. Si es la primera alternativa, aparecerá Kessie o Sergi Roberto como cuarto mediocampista, o si por el contrario es la segunda alineará un tercer delantero -Ansu Fati, Ferran Torres y Raphinha. La lógica indica que Ferran y Raphihna están por delante de Ansu, pero éste es el mejor goleador y precisamente frente al Real Madrid en Liga vimos sus mejores minutos sobre el terreno de juego en esta campaña. En el caso de Ancelotti, probablemente se decantará por jugar con cuatro centrocampistas, con Tchouanemi de pivote y Kroos con sus cambios de orientación para la banda derecha de su ataque, mientras que la duda es quién acompañara en el lateral, si Modric, Camavinga o incluso Ceballos que está creciendo mucho en los últimos partidos. Valverde, lógicamente, se situaría como falso extremo derecho. Atención al juego aéreo a balón parado y también a los disparos desde la frontal del área de Tchouameni y especialmente de Valverde, que ya ha marcado al Barça algún que otro gol de disparos lejanos.