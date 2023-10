Porto: el desorden que dejas en los carriles

El partido en Do Dragao lanza un aviso a Xavi respecto al balance defensivo de los laterales El Barça ha pasado a atacar tanto con Cancelo como con Balde; antes solo lo hacía el carrilero zurdo

Pasadas algunas horas desde el importantísimo triunfo en Do Dragao, en el Barça empiezan a pensar ya en cómo seguir mejorando. El equipo supo competir -y sufrir- para llevarse los tres puntos de una exigente plaza, pero eso no quita los varios aspectos que no terminaron de funcionar. Entre ellos, los balances defensivos.

En pocas semanas de diferencia, el equipo de Xavi ha pasado de atacar solo con un lateral a hacerlo con dos. La tónica habitual era cerrar con el lateral derecho, dejando libertad para Balde en la izquierda. Sin embargo, la llegada de Cancelo ha trastocado los planes. La mentalidad de Joao es claramente ofensiva y, aunque de partida es lateral, muchas veces acaba ejerciendo de centrocampista o hasta de extremo. ¿Qué significa eso? Que el equipo incrementa sus posibilidades en ataque pero queda más descubierto en defensa.

Koundé y Araujo, muy expuestos

Ante el Porto fueron varias las transiciones de los locales en las que el Barça no hizo un acurado balance ataque-defensa. Acostumbrado a cerrar con tres, los dos centrales y el lateral derecho, el elenco de Xavi se vio en múltiples ocasiones protegiéndose solo con Araujo y Koundé.

El técnico azulgrana deberá encontrar la fórmula de reequilibrar a su equipo. Limitar el perfil ofensivo de Cancelo o Balde podría ser una opción, pero a la vez parece antinatural no querer explotar sus mejores virtudes. Otra alternativa sería cerrar con el pivote defensivo. Y es en ese punto donde se abre, de forma colateral, un segundo debate.

Christensen de pivote, alternativa

Christensen fue suplente en Porto y Oriol Romeu ha perdido algo de fuelle en las últimas semanas. El ex del Chelsea se adaptaría sin excesivos problemas a la posición de pivote y, con balón, permitiría al Barça cerrar con tres atrás. De hecho, Andreas ya ocupó el centro del campo en alguna ocasión durante su etapa 'blue'.

Lo que está claro es que el mapa del conjunto azulgrana sobre el césped ha cambiado mucho con la llegada de los Joaos y, por lo tanto, Xavi deberá darle vueltas a su cabeza para reajustar piezas y mecanismos.