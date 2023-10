Xavi elige a su pareja de centrales para las grandes citas

Por primera vez esta temporada, Xavi ha tenido que decidir para un partido grande entre sus tres centrales TOP a qué dos colocar de inicio Lamine Yamal repite titularidad y buscará 'montar el lío' en un escenario mítico del viejo continente

Partido de mucha trascendencia el que se libra esta noche en Do Dragao. Los dos grandes candidatos a hacerse con la primera plaza, cara a cara en un escenario mítico de la Champions League. Noche especial y partido para empezar a recuperar el prestigio en el viejo continente para el cuadro de Xavi Hernández.

El técnico de Terrassa viene repitiendo en las ruedas de prensa que hay una deuda y que el objetivo es mejorar las prestaciones de las últimas ediciones. Tanto él como el barcelonismo en general son conscientes de que las actuaciones de los dos últimos cursos no son aceptables. No alcanzar las eliminatorias no puede volver a ocurrir.

Lo cierto es que la puesta en escena esta temporada ilusiona. Xavi viene dando la alternativa a casi toda su plantilla. Y en tierras portuguesas saca un once muy competitivo.

¿Qué es lo que más llama la atención? Pues que el día que el técnico azulgrana ha tenido que escoger para un partido muy importante a su pareja de centrales titular, apuesta por Ronald Araujo y Jules Koundé. Andreas Christensen, al banquillo.

TESITURA

Decisión complicada, sin duda. Los tres están a un nivel altísimo. Y ante la ausencia estas semanas del charrúa el danés y el galo han estado de categoría. Pero Ronald es uno de los 'jefes'. Su ascendencia es indiscutible. Y tiene que coger el pico de forma cuanto antes.

Además, Lamine Yamal repite titularidad. Estuvo fino ante el Sevilla y Xavi no quiere desaprovechar el duende del de Rocafonda.