El Chelsea ofrecerá a Aubameyang al Atlético

El club inglés querría abaratar el coste final de Joao Félix El delantero también tiene una oferta del Inter pero solo piensa en el Barça

El Chelsea está intentando sacar provecho de Aubameyang por todos los medios y podría ofrecer a Aubameyang al Atlético para rebajar el coste del fichaje de Joao Félix a final de temporada. Según 'The Standard', el club inglés no piensa pagar la opción de compra por el portugués pero sí incluir a jugadores como intercambio para que todos salgan beneficiados. Al Atlético le podría interesar el exblaugrana y también Cucurella, un futbolista que no ha acabado de cuajar en Londres.

El Chelsea quiere sacar algo de rédito por Aubameyang, fichado el pasado verano por 12 millones de euros. No cuenta con el goleador, pero es muy reacio a darle la carta de libertad, algo que ya ha comenzado a negociar el entorno del futbolista. No van a dar facilidades para que regrese al Barça y están intentando que acepte entrar en alguna operación o que se vaya al Inter de Milán, club que pagaría alguna cantidad por el traspaso.

Aubameyang se mantiene firme en su decisión de abandonar la Premier, pero hacerlo para regresar al Camp Nou. Quiere volver a residir en Barcelona por temas familiares y, además, en el Barça tuvo un rendimiento excepcional. El club blaugrana le ha abierto las puertas pero también le ha dejado claro que solo le fichará si es a coste cero y con una rebaja sustancial de su ficha, algo que aceptaría.

En el Barça creen que todo va a ser una cuestión de tiempo porque el futbolista lleva las de ganar en este caso. Al Chelsea le va a interesar más al final ahorrarse la elevada ficha de Aubameyang y evitarse un problema dentro del vestuario por lo que no tendrán más remedio que abrirle las puertas. El delantero aceptaría el rol de ser el suplente de Lewandowski ya que está convencido de que acabará teniendo muchas oportunidades a lo largo de la temporada.