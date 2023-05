Leo Messi, decisión inminente sobre su futuro

El crack argentino, con el título de la Ligue 1 debajo del brazo, está listo para tomar una decisión sobre su futuro A la oferta del Al-Hilal de Arabia Saudí se sumaron algunas otras opciones en los últimos días

Una vez que que el PSG ha logrado el campeonato de la Ligue 1, Leo Messi tiene previsto tomar su decisión sobre su futuro en las próximas horas. Como ya anunciara su padre, Jorge Messi, en un comunicado, el futbolista argentino iba a decidir sobre su futuro una vez que todo estuviera terminado.

A la oferta del Al-Hilal de Arabia Saudí se sumaron algunas otras opciones en los últimos días que han llamado a la puerta del jugador para hacerse con sus servicios la próxima temporada.

Según ha podido saber SPORT, en estos momentos, el FC Barcelona no es una opción para el futbolista ya que no han presentado ninguna oferta formal y aún depende de la Liga y del Plan de Viabilidad, así como de ventas de jugadores, bajadas de sueldos, los despidos de Barça TV, etc... para poder incluso empezar a inscribir jugadores que aún no están registrados en La Liga.

No es una cuestión de que Leo Messi quiera o no quiera esperar al equipo blaugrana. Para el jugador, no existe ninguna seguridad de que el Barça pueda finalmente presentar una oferta ni ahora ni el 31 de agosto. Depende de muchas circunstancias y en estos momentos no parecen existir garantías de que llegue una oferta del FC Barcelona.