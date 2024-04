5 conclusiones de la semana trágica del Barça

El Barça cerró el domingo su particular semana trágica. Una derrota en el Bernabéu con la que se despide de LaLiga y a la que hay que sumar la eliminación en la Champions.

Dos derrotas dolorosas que ilustran una vez más el hilo conductor de esta temporada: una inconsistencia defensiva anticompetitiva que ha sentenciado al equipo. La estabilidad defensiva que definió al Barça de Xavi campeón de Liga no ha tenido continuidad esta temporada. Es más: el club incorporó a varios jugadores para dar un salto ofensivo, pero el resultado ha sido decepcionante: se ha perdido contundencia en las dos áreas.

Los encuentros ante el PSG y el Madrid dejan algunas conclusiones que obligan al club a tener que hacer una reflexión profunda:

Sin consistencia no hay paraíso (errores individuales, problemas estructurales)

Entre los dos partidos el Barça ha encajado seis goles. Una barbaridad. Sobre todo en un momento de la temporada donde el equipo parecía haber ganado estabilidad. Cancelo ha aparecido en la foto en cuatro de los goles, pero a los errores individuales hay que sumar problemas estructurales.

Joao Cancelo en el clásico del Bernabéu / Valentí Enrich / SPORT

El equipo no ha resuelto esta temporada el espacio que queda a la espalda del lateral izquierdo, porque juega a la altura de un extremo. Jugar tan adelantado ha hecho que Cancelo tenga muchísimas dificultades en el repliegue, además de sus conocidos problemas de concentración.

Una de las razones por las que Guardiola terminó renunciando al portugués, a pesar de todo lo que aportaba en ataque, fue su tendencia a estas desconexiones que en la Champions salen carísimas.

El equipo tampoco ha encontrado una pieza estable en las ayudas defensivas con la figura del mediocentro. Se vio en el Bernabéu, sin Christensen en el campo, Gündogan y Pedri quedaron muy expuestos en la base del cuadrado.

Real Madrid - FC Barcelona | El gol de Bellingham

Lamine, Cubarsí y Fermín: los jóvenes tienen que ser la base del proyecto

Han sido la mejor noticia de la temporada. El encuentro de Lamine en el Bernabéu fue un anuncio de lo que se viene. El extremo fue el jugador más desequilibrante del Barça, pero lo que realmente asusta es el jugador que puede llegar a ser.

Con solo 16 años todos los caminos del Barça parecen pasar por convertirlo en el jugador franquicia. Cubarsí no tuvo una noche tan redonda, tras protagonizar un penalti muy controvertido, pero volvió a dejar esa sensación de jugador del primer equipo para muchos años. Fermín salió en la segunda parte y tuvo un impacto inmediato con un gol que al final fue insuficiente. Lamine y Cubarsí apuntan a ser jugadores estructurales del Barça que viene; Fermín a un futbolista importante de la plantilla para luchar para ser titular.

Protagonistas en el Bernabéu / SPORT

Dos posiciones claves que preocupan

El Barça no hizo los deberes con el relevo de Busquets y lo ha pagado toda la temporada. Xavi no pudo fichar a Zubimendi, su primera opción, y terminó apostado por Oriol Romeu, una opción 'low cost' que no ha resultado. Sin Sergio, el Barça ha perdido estabilidad en la posición de mediocentro.

Xavi ha terminado encontrando en Christensen la mejor opción para equilibrar al equipo, pero no ha podido tenerlo al cien por cien en el momento clave. Ante el PSG estuvo sancionado en la vuelta. Y en el Bernabéu jugó los primeros 45 minutos pero sigue arrastrando problemas en el tendón de Aquiles que condicionan su rendimiento.

Otra posición clave del equipo que preocupa es la de delantero centro. Lewandowwski jugó un gran encuentro en París, pero no fue resolutivo en la vuelta ni en el Bernabéu. Ningún gol del polaco en los tres partidos y su supuesto relevo, Vitor Roque, se quedó sin jugar un solo minuto.

De Jong y Pedri: Jugadores claves lejos de su mejor nivel

Frenkie de Jong y Pedri hicieron un gran esfuerzo para llegar en las mejores condiciones a los cuartos de la Champions y el duelo del Bernabéu. Los dos llegaron por los pelos y han sido protagonistas, pero se ha notado su inactividad.

Frenkie de Jong se lamenta tras lesionarse en el Santiago Bernabéu / AP

De Jong, que se lesionó en el Bernabéu, ha tenido que hacer funciones de mediocentro en los dos partidos ante el PSG y la segunda parte en el Bernabéu. Una posición en la que se siente menos cómodo porque tiene que ser más posicional.

Tampoco se ha visto la mejor versión de Pedri, que tras acumular varias lesiones musculares, le cuesta sobre todo tener continuidad en el trabajo defensivo.

Decisiones arbitrales que marcan una temporada

Más allá de los errores futbolísticos del equipo, varias decisiones arbitrales han marcado la semana trágica del Barça. En varias situaciones han sido cuestiones interpretables, pero todas han caído del lado contrario a los azulgranas.

Ante el PSG Araujo fue expulsado en una jugada, donde hay un ligero contacto que fue sancionado con expulsión. Una decisión que condicionó el encuentro porque dejó al Barça con diez durante muchos minutos. En el mismo partido, Gündogan también fue objeto de un posible penalti, que fue descartado por el colegiado.

En el clásico fueron claves las decisiones de Soto Grande, que consideró que no había entrado el balón de Lamine y consideró penalti la acción de Cubarsí a Lucas Vázquez.