Capello arremete contra el arbitraje del Barça-Nápoles

A Fabio Capello no le sentó nada bien que el Barça derrotara al Nápoles en los octavos de final de la Champions League. El extécnico del Real Madrid, entre otros, y actual comentarista de Sky, arremetió contra el arbitraje de Danny Makkelie asegurando que decantó la balanza con alguna de sus decisiones.

Capello apuntó directamente a una jugada como clave en el desenlace de la eliminación del Nápoles. "Falta un penalti para el Napoli. El arbitraje no fue 50-50. No me gustó", señaló el italiano aludiendo a la acción entre Cubarsí y Osimhen.

Es cierto que Fabio también se mostró crítico con el rendimiento global de la escuadra de Calzona y apuntó a la escasa aportación de alguna figura esperada como el nigeriano Osimhen. "La defensa del Napoli no fue muy agresiva y permitió demasiados intercambios en el borde del área al Barcelona. Además, Osimhen estuvo en fuera de juego seis veces en la primera mitad. En la segunda parte tampoco lo vimos porque no estuvo agresivo y no tuvo control de su cuerpo".

Sin lugar a dudas, el MVP del partido, Pau Cubarsí, le ganó la partida.