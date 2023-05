El ‘Cant dels Adeus’ con letra de La Trinca despedirá el Spotify Camp Nou

La cantante Beth interpretará una versión escrita para la ocasión por Josep Maria Mainat, Toni Cruz y Miquel Àngel Pasqual que servirá de clausura a los actos de celebración Para que el público pueda seguirla, la letra de la canción se mostrará por el videomarcador situado en Gol Nord así como por las pantallas de la U televisiva.

El partido de mañana entre el FC Barcelona y el RCD Mallorca bajo el lema "Lleno de historia, lleno de futuro", será una jornada festiva en la que el club azulgrana ha preparado una serie de actos y celebraciones para despedir el Spotify Camp Nou tal y como lo conocemos actualmente.

Entre estos actos hay uno muy especial y que servirá de clausura a una tarde-noche de emociones cuando la cantante Beth Rodergas interprete 'Hasta pronto, Camp Nou', una versión del ‘Cant dels Adeus’ escrita para la ocasión por los componentes de La Trinca.

Beth pondrá la voz a una letra que no quiere ser un adiós ni triste ni melancólico, sino una despedida fugaz, un adiós "tan solo por un instante" que sirve para recordar los momentos de gozo y emociones vividas por diversas generaciones de barcelonistas.

Pero Beth no cantará sola. La cantante de Súria se espera que esté acompañada por un corazón de más de 90.000 espectadores que interpretarán conjuntamente esta canción de despedida del templo culé. Para que el público pueda seguirla, la letra de la canción se mostrará por el videomarcador situado en Gol Nord así como por las pantallas de la U televisiva.

Esta versión del ‘Cant dels Adeus’ tendrá un efecto emocional añadido, ya que aparte de despedir el Estadio, será la primera vez en treinta años que los componentes de La Trinca vuelven a componer una letra para una canción. La participación de La Trinca en actos solemnes del Club no es nueva ya que el trío de Canet de Mar ya participó en los actos de celebración del 75 aniversario del Club con una actuación en el entonces Camp Nou.

Letra de la canción de despedida 'Fins aviat, Camp Nou'ÉS HORA, VELL AMICDE DIR-TE ADEU AMB GRATITUDPELS ANYS QUE JUNTS HEM CELEBRATPELS TRIOMFS QUE AQUÍ HEM VISCUT

NO ÉS UN ADEU PER SEMPRETAN SOLS PER UN INSTANTFIDELS T’ESPERAREM, AMICTORNA NOU I TRIOMFANT

PER MOLT QUE ENS ALLUNYEM DE TUSEMPRE ET PORTAREM AL CORI QUAN RENEIXIS, VELL AMICTORNARÀS MÉS GRAN I FORT

I TORNARÀS A SER EL BRESSOLDE NOVES IL·LUSIONSSERÀS EL CAMP DELS NOSTRES FILLSI DE CENT GENERACIONS