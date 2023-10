Cancelo fue de menos a más ejerciendo de '7'

El portgués fue la gran sorpresa táctica de Xavi ya que jugó mucho más adelantado de lo normal. Después de una primera mitad discreta, Cancelo fue de los mejores jugadores del Barça en una segunda mitad notable.

No empezó brillante pero con el paso de los minutos el jugador portugués ha sabido adaptarse a su nuevo rol y no ha desatendido las funciones clásicas de un extremo tanto en la fase de ataque como en la fase defensiva.

De menos a más conforme avanzaba el partido, Joao no ha extrañado una posición que esta temporada ha tenido muchos dueños. Empezó Raphinha, Lamine se salió, Ferran ha hecho buenos partidos pero, en el clásico Xavi ha apostado por un jugador multifuncional capaz de rendir en zonas interiores y exteriores.

El ex del Bayern y de la Juventus es un futbolista con desborde pero con mucha capacidad para ayudar al lateral. En este caso el lateral derecho era un Araujo que volvió a frenar a Vinicius. Las ayudas de Joao Cancelo fueron clave para que el Barça tuviera las coberturas defensivas.

Ni doble lateral ni carrilero

Xavi Hernández no varió el esquema, en ningún caso la apuesta táctica fue disponer un 5-3-2 como se podría prever echando un vistazo a la alineación. No fue doble lateral ni carrilero, Joao Cancelo fue en ataque un extremo clásico y solo en la fase defensiva se notó que su naturaleza no es la de atacante, sino la de jugador acostumbrado a sacrificarse en tareas de marcaje.

Más profundidad en la segunda parte

En el minuto 75 Cancelo fue suplido por el brasileño Raphinha. El gol de Bellingham provocó el movimiento ofensivo de Xavi. El portugués había mejorado sus prestaciones en la reanudación. Se le vio más fino y descarado y generó un par de acciones muy peligrosas.

En el minuto 59 se había plantado con posibilidades de marcar pero su chut no era válido porque la acción estaba anulada por fuera de juego.

Unos minutos más tarde Cancelo volvía al ataque y generaba una gran acción de extremo puro con un centro que supo leer bien el portero blanco Kepa.

Cancelo con Mendy, en una acción del clásico | Valentí Enrich

Cancelo no jugaba de '7' desde hace más de cuatro temporadas. El último partido en el que Cancelo empezó un partido de extremo derecho fue en la temporada 2018-19. La Juventus ganó 0-1 en el campo del Bolonia.

En estos últimos años Cancelo, a las órdenes de Guardiola, ha jugado con soltura de lateral e interior en las dos bandas, incluso no ha extrañado la demarcación de pivote pero nunca ha vuelto a actuar de atacante hasta el clásico.

Con el partido de hoy, Cancelo suma ya once encuentros con la camiseta del Barça y en diez ha sido titular. El portugués no ha jugado hasta ahora en ningún caso de lateral izquierdo, una posición en la que destacó en el City. Cancelo ha marcado dos goles, ha repartido una asistencia y ha recibido cuatro amarillas