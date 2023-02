Busquets, ante la decisión que ya tuvieron que tomar Xavi e Iniesta

Sus excompañeros en el centro del campo optaron por dejar el Barça a los 35 y 34 años para seguir jugando en ligas menores El capitán sigue meditando qué hacer ante las grandes ofertas de fuera y la presión por seguir un año más

Quedan cinco meses para que Sergio Busquets finalice su contrato con el FC Barcelona. Y la cabeza le da mil vueltas. Está ante una decisión muy importante para su futuro y sigue con algunas dudas. Hace unos meses tenía claro que su etapa en el club azulgrana ya había llegado a su fin y que tocaba buscarse una nueva aventura pero la presión de Xavi para que renueve un año más lo han llevado a necesitar un poco más de tiempo para reflexionar. Al acecho está el Inter de Miami y sobre todo el Al-Nassr y el Al-Hilan, que intentan seducirlo con cifras mareantes de dinero.

El capitán del Barça esperará a que la dirección deportiva azulgrana le presente una propuesta de renovación, que de buen seguro será muy a la baja en sus condiciones actuales y a las que le ofrecen en otros sitios pero deberá valorar si se encuentra con fuerzas para encarar otra temporada al más alto nivel. En julio, cumplirá 35 años.

Xavi ya ha dicho en más de una ocasión que Busquets, como leyenda del club, se ha ganado el derecho a decidir. “Pensamos lo mismo que la dirección deportiva, la decisión es de Sergio, estamos a la espera de lo que pueda decidir, es importantísimo en el club, dentro y fuera, y se ha ganado decidir cuál será su futuro. Si puede continuar, encantado”.¿Qué hicieron sus ex compañeros en el gran centro del campo del Barça?

Xavi Hernández decidió poner punto y final a su carrera en el Barça en el año 2015, la temporada del segundo triplete. El ahora técnico azulgrana ya no era un fijo en las alineaciones de Luis Enrique y entendió que le había llegado el momento de dejar el club de su vida. Tenía 35 años, un palmarés envidiable y buscó otros retos. Seguir unos años más jugando a futbol sin tanta presión y empezar a formarse como entrenador. Escogió el Al-Sadd. "Era el momento de irme. Seguiré jugando al fútbol, pero a otro nivel", dijo.

El Barça, meses antes de anunciar que dejaba el club, le ofreció la renovación hasta el 2018 pero él no dudó. Llevaba tiempo reflexionándolo. Andrés Iniesta experimentó el mismo sentimiento tres años más tarde, en el 2018. Él no había perdido la condición de titular pero entendía que a sus 34 años y en un club tan exigente como el azulgrana los años que tenía por delante serían más duros. "Me he exprimido, me he dejado el alma y creo que llega el momento. Me conozco, sé cómo estoy y entiendo que de aquí en adelante, por motivos de ley de vida, todo me iba a costar algo más. Le he dado todo al club y nunca me sentiría feliz si siento que no le doy lo mejor, como he hecho hasta ahora", se justificó. Se fue a Japón, al Vissel Kobe, y a día de hoy sigue disfrutando del fútbol.

Otros casos de leyendas del club

Ex compañeros suyos como Gerard Piqué y Carles Puyol decidieron retirarse. Son casos muy distintos porque Busquets si que quiere seguir jugando a fútbol. El central de la Bonanova ya había avisado que si dejaba el Barça sería para colgar las botas y cumplió con su palabra. En el caso del defensa de La Pobla, tuvo que adelantar su retiro por culpa de los problemas físicos que sufrió en sus últimos años en la élite. Pep Guardiola, por ejemplo, decidió finalizar su etapa en el club azulgrana cuando tenía 30 años. Fichó por el Brescia.