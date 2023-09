El Brighton ya vende camisetas de Ansu Fati

El delantero del FC Barcelona está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Brighton La cesión del canterano azulgrana se hará oficial en las próximas horas

Ansu Fati ultima su fichaje por el Brighton. El delantero azulgrana pondrá rumbo a Inglaterra como cedido en busca de oportunidades de ser protagonista fuera de Barcelona. El equipo inglés ya tiene todo listo para anunciar su fichaje, incluso han empezado a vender camisetas con el dorsal del canterano en la tienda oficial del club.

El extremo afronta esta nueva aventura con el reto de volver a su mejor nivel que perdió después de las contínuas lesiones. La Premier League será un reto mayúsculo para el canterano azulgrana, que deberá convencer a Xavi Hernández de que puede ser una pieza importante para la próxima temporada.

El Brighton, por su parte, se frota las manos con la llegada de Ansu Fati. El equipo de Roberto De Zerbi es una oportunidad ideal para el canterano de progresar como jugador fuera de Barcelona en un conjunto que practica un juego atractivo y ofensivo.

🚨 Ansu Fati will wear the number 20 shirt at Brighton. 🇪🇸



(📸 @ManagingBarca) pic.twitter.com/YPV2uGoTmK