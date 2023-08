Al que menos le interesa al Barça

Como estaba previsto, la operación Joao Félix se desbloqueará en las últimas horas del mercado. Era una operación cantada desde el preciso instante en el que el futbolista portugués gritó a los cuatro viento su amor al Barça. ¿Recuerdan? "Siempre ha sido mi primera opción, mi sueño desde niño. Me encantaría jugar el Barça". Un desprecio en toda regla al Atlético. Fue el 19 de julio.

La estrategia de Mendes y Laporta era dejar pasar el tiempo, esperar a que el problema se le fuera haciendo grande al Atlético, y, llegado el momento, actuar. Y el momento ha llegado. Joao y Simeone ni siquiera se hablan, el jugador no cuenta para nada, solo para cobrar 15 millones de ficha, y el club rojiblanco no tiene otra manera de ahorrárselos que cediéndolo al Barça. Por si no estuviera todo suficientemente claro, los últimos acontecimientos han ayudado: con Lamine Yamal en escena, Ansu Fati y Abde se rinden y aceptan su salida. Habrá límite salarial disponible.

LOS PROTAGONISTAS

Hasta aquí el relato de los hechos. Ahora, la gran pregunta: ¿le interesa realmente Joao Félix al Barça? Xavi se ha pasado gran parte de este último mes y medio sin verlo claro. Es más, en los cónclaves técnicos su posición era más bien contraria, aunque en los últimos días ha ido cambiando de opinión. Es decir, en el propio club hay dudas. Lo que sí está clarísimo es que, de todos los actores de este culebrón, al que menos le interesa es al Barça. Miren, el Atlético se saca temporalmente un problema de encima y se ahorra quince kilos. Jorge Mendes coloca al jugador en el escenario perfecto para su resurrección y acaso revitalizar el negocio dentro de un año. El jugador, ni les cuento: va a jugar en un equipo cuyo estilo es el que mejor cuadra con sus condiciones. Por último, el Barça se lleva a un futbolista que cotiza a la baja y que, en principio, no viene de titular. Futbolísticamente, esto es exactamente así, aunque también podría pasar que Joao encontrara en el Barça su hábitat ideal. Económicamente, con todos los factores que incurren en esta ecuación, puede que ya sea otra cosa.